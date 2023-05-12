Сенат Польши поддержал резолюцию вступления Украины в НАТО по процедуре, примененной в случае Финляндии и Швеции

Сенат Польши в четверг, 11 мая, одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО. Сенат также обратился к другим странам, которые являются членами НАТО, чтобы применить к Украине чрезвычайную процедуру.

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Об этом сообщает Polskie Radio. Польские сенаторы также подчеркивают, что Вильнюсский саммит НАТО должен сыграть важное значение для полноправного членства Украины в Альянсе, и что относительно Киева должны быть применены такие же процедуры, как к Швеции и Финляндии.

Так, в четверг во время голосования все польские сенаторы поддержали резолюцию по членству Украины в НАТО.

"Украина сегодня имеет сильнейшую армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников. Защитникам нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО", – отмечается в резолюции.

В резолюции также указано, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить гораздо больше, чем ранее отмечалось в заявлениях о политике открытых дверей.

Советник президента Украины Руслан Стефанчук поблагодарил польских партнеров за поддержку Украины и солидарность.

"Спасибо Польскому Сенату, лично Маршалку Томашу Гродзкому за принятие сверхважной для Украины резолюции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО", – написал Стефанчук.

Ранее отмечалось, что украинским защитникам, чтобы победить армию страны-террориста России. Это высокоточная ракета дальностью 300 км, отдельные виды бронетехники, а также достаточное количество боеприпасов. Кроме того, важно усиление позиций Украины в небе.

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