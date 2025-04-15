'Будет поддерживать мир после войны': Зеленский о подготовке к приему международного контингента безопасности

Украина вместе с партнерами готовит встречи по контингенту безопасности, который будет поддерживать мир на территории нашего государства после окончания войны, начатой государством-агрессором Россией. Встречи состоятся на этой неделе.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в понедельник, 14 апреля. Глава государства отметил, что сейчас готовится основа для возможной отправки европейских миротворцев в Украину как гарантия безопасности после того, как боевые действия с РФ будут остановлены.

""Сегодня я провел Ставку: мы продолжаем развитие нашей армии – формирование корпусной системы. Были соответствующие доклады. Также готовим с партнерами основу для контингента безопасности – контингента с участием партнеров, который будет поддерживать мир после этой войны. На этой неделе запланированы встречи по этому поводу – по поводу контингента", – проинформировал он.

По словам президента, на Ставке Верховного главнокомандующего также спланировали внешнеполитическую работу на ближайшие недели.

"Мы работаем ради ПВО для Украины, ради устойчивости нашего государства и Сил обороны и ради того, чтобы дипломатия, наконец, начала приносить плоды", – сказал Зеленский.

Напомним, что ранее AFP со ссылкой на источники писало, только шесть стран из 30, входящих в так называемую коалицию желающих, выразили готовность отправить свой военный контингент в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, а также страны Балтии (очевидно, Латвия, Литва и Эстония).

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна еще не решила, будет ли присоединяться к усилиям союзников по формированию миротворческого контингента войск и отправке его в Украину после завершения войны с Россией. По его словам, решение будет зависеть от обстоятельств.

Депутат словацкой оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Юрай Крупа выступил за отправку в Украину миротворцев. Однако подчеркнул: для этого нужно, чтобы после выборов в Словакии сменилась власть.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал, что введение на территорию Украины европейского миротворческого контингента будет возможно только после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня между РФ и Украиной. Говорить об окончательном решении сейчас рано.

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