В Словакии депутат от оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Юрай Крупа выступил за отправление в Украину словацкого миротворческого контингента после завершение войны. Однако для этого нужно, чтобы после выборов в стране поменялась власть.

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В колонке для Dennik N член Национального совета Словакии пишет, что его партия "давно и последовательно" продвигает "принципиально иные ценности" в политике обороны и безопасности Словакии, чем "жаждущая власти правительственная коалиция". По словам оппозиционера, антиукраинская политика премьера Словакии Роберта Фицо делает невозможным поддержку европейского курса и поддержку Украины.

Он пообещал, что после возвращения его политсилы к власти Братислава увеличит расходы на оборону, кардинально изменит отношение к Украине и "догонит пропущенное влечение к усилению обороны в Европе"".

"И хотя мы пока не пришли к окончательному согласию по всем общим знаменателям политики безопасности Словакии, в построении новых европейских основ ни я лично, ни в SaS не исключаем будущего участия наших вооруженных сил в совместных миссиях под флагами ЕС или коалиции желающих. Но реализовать эту согласованную идею мы сможем только в том случае, если победим Фицо на демократических выборах, когда будем у власти. То же самое касается и увеличения расходов на оборону, без которых Словакия не выживет", – пишет Крупа.

В то же время оппозиционер подчеркнул, что тема о возможной отправке войск в Украину "имеет ряд вопросов, на которые пока нет ответов". В частности, как отметил политик, принятие решения осложняется заявлением Польши и Германии о том, что они не будут участвовать в миссии.

" Ситуация может измениться, но уже сейчас есть признаки разобщенного подхода в Европе. Даже прекращение огня в Украине еще не достигнуто. Я убежден, что если Европа захочет построить свою усиленную оборонную структуру, то Украина станет для этого идеальным пространством. Для сдерживающей обороны нужно сделать большой объединенный контингент, который потребует командной структуры, материально-технического обеспечения и соответствующих требований. Именно в этом боевом крещении должен возникнуть будущий столп укрепленной обороны Европы", – написал Крупа.

"Свобода и солидарность" являлась частью коалиционного правительства Словакии до 2022 года. После прихода к власти действующего премьера Фицо партия перешла в оппозицию.

Парламентские выборы в Словакии пройдут в сентябре 2027 года, если не произойдут внеочередные.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вице-президент словацкой правящей партии власти "Курс – социальная демократия" и евродепутат Эрик Калиняк размечтался о захвате российскими оккупантами украинской столицы. По его словам, если бы Киев оказался под контролем путинских войск, тогда у Словакии был бы "надежный сосед".

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