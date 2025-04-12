'Обсуждаем разные сценарии': в Нидерландах назвали условие для введения европейских войск в Украину

Введение на территорию Украины европейского миротворческого контингента будет возможно только после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Говорить об окончательном решении сейчас рано.

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Его будут принимать с учетом ситуации в сфере безопасности. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По словам главы ведомства, идея европейских войск в Украине как гарантии безопасности состоит в том, чтобы миссия могла начаться после прекращения огня или после мирного соглашения между Украиной и РФ.

Брекельманс заявил, что в настоящее время страны-участницы "коалиции желающих" обсуждают разные сценарии запуска такой миссии. Министр утверждает, что детали еще не согласованы, а окончательное решение будет принято с учетом развития ситуации.

"Мы не знаем, как пройдут переговоры: будет ли сначала прекращение огня, а потом мирное соглашение, или они будут одновременно. Это все неизвестно. Мы должны думать о разных сценариях", – отметил министр.

По словам Брекельманса, эти моменты планируют "четко согласовать" в ближайшие недели. Он добавил, что ныне также неизвестно, как будут продолжаться "мирные" переговоры – будет ли результат достигнут быстро или они будут продолжаться долго.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным AFP, только шесть стран из 30, входящих в так называемую коалицию желающих, выразили готовность отправить свой военный контингент в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, а также страны Балтии (очевидно, Латвия, Литва и Эстония).

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