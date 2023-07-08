'Будет ли Европа местом, которое не знает войны?': Дмитрий Кулеба сказал, почему Украина должна стать членом НАТО

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов НАТО ускорить процесс принятия Украины в блок. По его словам, только если наша страна станет частью Альянса, Европа никогда не узнает, что такое война.

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Об этом украинский министр написал на своей странице в Twitter в пятницу, 7 июля. Он отметил, что лидеры стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе должны четко определить, когда они будут готовы принять к себе Украину.

"Бурные дискуссии накануне Вильнюса вокруг формулировок по Украине. На самом же деле ключевой вопрос состоит в том, будет ли Европа местом, которое не знает войны?" – написал Кулеба.

По его словам, если "некоторые друзья" продолжат смотреть на наше членство через призму России – как на проблему – Европа не будет свободной от войны.

"Европа не будет знать войны, если союзники будут рассматривать силу Украины как возможность и ускорят наше вступление (в НАТО. – Ред.)", – подчеркнул министр.

Отметим, что ранее в администрации американского президента Джо Байдена сказали, что члены Альянсе примут решение о членстве нашей страны только после того, как Киев проведет необходимые реформы и будет отвечать всем требованиям.

В МИД Украины раскритиковали такие заявления и сказали, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже на этом этапе отвечает интересам стран-союзников. Наше государство проводит реформы, несмотря на полномасштабную войну. В то же время одна реформа в мире остается незавершенной – это отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, его ожидают на инаугурационной встрече нового Совета Украина – НАТО.