Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет никаких договоренностей о выходе ВСУ из Донбасса, как того хочет Россия. Он подчеркнул, что будет действовать в соответствии с интересами Украины.

Видео дня

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в понедельник, 29 декабря. Он отметил, что РФ давно хочет отобрать у Украины не только Донбасс.

"Что касается выхода из Донбасса: смотрите, это же не новость, что Россия этого хочет. В их розовых мечтах, чтобы нас вообще не было на территории нашей страны. Этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

На пороге переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом из Кремля прозвучало требование, чтобы Вооруженные силы Украины немедленно покинули территорию Донецкой области.

Его озвучил помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков.

По его словам, для окончательного прекращения боевых действий нужно, чтобы Украина приняла "ответственное политическое решение", которое "касается Донбасса". И это решение "следовало бы принять не откладывая".

Также путинский помощник отверг идею прекращения огня на два месяца для того, чтобы провести в Украине референдум по мирному плану.

"Прекращение огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и грозит возобновлением боевых действий", – заявил Ушаков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский назвал два вопроса, которые остаются не согласованными в мирном плане. Речь идет о работе Запорожской атомной электростанции и контроле украинских территорий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!