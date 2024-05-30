Британия готовится к выборам и новому премьер-министру: почему для Украины это важное событие. Интервью с Пристайком

Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил всеобщие выборы на 4 июля. В своем коротком выступлении по этому событию премьер упомянул и о войне в Украине, которая, по его словам, не только угрожает глобальной безопасности, но и "отразилась на счетах за электричество в Британии", намекая, почему у британцев есть определенные экономические проблемы.

Предстоящие выборы для находящейся у власти 14 лет партии не обещают ничего хорошего. Уже некоторое время консерваторы стабильно отстают от оппозиционной Лейбористской партии примерно на 20 пунктов. Поэтому с большой вероятностью у стратегического партнера Украины произойдет кардинальная смена власти и приход нового премьера.

С одной стороны, потенциальный министр иностранных дел Дэвид Лемми и потенциальный министр обороны Джон Гили посетили Киев в этом месяце и заверили, что лейбористское правительство Великобритании будет полностью отдано военным усилиям Украины. С другой стороны, лейбористы говорят, что будут отвечать планам расходов Сунака на оборону, только "когда разрешат фискальные условия", а также утверждают, что им нужно провести полный военный аудит, прежде чем давать какие-либо новые обещания.

Еще одна угроза – бывший лидер лейбористов – Джереми Корбин, имеет прокремлевское видение войны в Украине.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поделился своим мнением относительно выборов в Великобритании и их влияния на отношения с Украиной.

– Премьер-министр Британии Сунак до последнего говорил, что выборы состоятся во второй половине 2024 года, как и предполагалось ранее, но вдруг объявил о решении провести их уже в начале лета. Что произошло? Почему так?

– В Украине четко зафиксированы выборные дни, прописанные в Конституции. Британская система вообще не имеет Конституции. И большинство политических обычаев нарабатывались сотни лет. Потому для них они привычны, а для нас не очень. Например, включая, что лидирующая партия имеет право объявить выборы тогда, когда считает необходимым, используя какой-то удобный для себя момент.

Таким моментом для Риши Сунака есть падение инфляции в Британии. Это было фактически его основным обещанием, когда он занял премьерское кресло. Как бывший министр финансов вообще известный финансист из "Сити", он подумал, что это будет его выигрышный момент, и он в принципе достиг определенных результатов.

Хотя некоторые аналитики говорят, что вопрос выборов связан скорее с общими тенденциями в мире и с неспособностью Риши Сунака и его правительства навести порядок в стране.

Уменьшение инфляции, наверное, единственное достижение, которое будет пытаться продавать сейчас консервативное правительство. Лозунги, с которыми они идут на выборы – "все начинает улучшаться, давайте сохраним это действующее правительство, которое доказывает, что оно может двигать экономический корабль, дайте еще немного времени для завершения дела".

То, что у действующего правительства много проблем, показывает и тот интересный факт, что на сегодняшний день есть отказ более ста депутатов Консервативной партии баллотировать заново (в их числе есть некоторые из самых известных политиков партии, как бывший премьер-министр Тереза. Мэй. Зато несколько баллотирующихся на этот раз говорят, что пойдут самостоятельно, дистанцируясь от партии и ее лидера Сунака. Очевидно, эти люди просто не хотят больше ассоциировать с партией, которая уйдет в оппозицию и некоторое время проведет там. Это не так интересно многим политикам.

В свою очередь лейбористы идут с лозунгом, что "ничего не поменялось, мы готовы были в ноябре победить, готовы и сейчас это сделать". Вот примерно в таком состоянии находится предвыборная британская кампания.

– В своем заявлении о предстоящих выборах Сунак сказал: мол, война в Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии.

– На самом деле, нам это трудно понять, но Сунак не имел в виду каких-либо претензий в отношении Украины. Он пытался объяснить своему избирателю, что у вас проблемы не из-за неудачной экономической политики его правительства, а из-за внешних факторов, таких как агрессия России. То есть, отметил, что нужно учитывать ситуацию в мире в целом и делать собственные выводы.

– Отмечается, если в этот раз победят лейбористы, то это будет пятая смена премьер-министра за восемь лет, чего не было двести лет. Это признак того, что есть какие-то проблемы в британской политической системе, и начался определенный период нестабильности? Ведь Украина уже знает на примере США, как политическая нестабильность у союзника может повлиять на помощь и сопротивление агрессии России.

– Наверное, пять премьеров за последние годы, это действительно немного многовато. Это действительно неприятная штука. Британская система не предполагает выборы каждый раз, когда меняется премьер-министр. Лидирующая партия сама, между своим членом, выбирает наиболее способного вести за собой лидера.

И этот лидер становится автоматически премьер-министром формально к новым парламентским общенациональным выборам. В случае с Борисом Джонсоном, Лиз Трасс и Риши Сунаком, эти партийные изменения происходили еще до выборов, не имея их даже на горизонте.

Я пока не вижу большой проблемы в этом отношении, хотя действительно это свидетельствует о том, что каждый раз меняется команда, меняются министры и такая определенная нестабильность, она не в пользу как минимум Британии. У нас с вами ничего в это время не менялось, то есть отношение к Украине оставалось на стабильном уровне.

– То есть украинцы могут не очень переживать из-за вероятной смены правительства в Британии?

– По меньшей мере на уровне заявлений и политических обещаний, ничего не поменяется не только в связи с сменой лидера внутри партии, как было с консерваторами, а даже приход другой партии к власти, например, лейбористов, которыми руководит тоже человек, который провел все свою жизнь в политике, Кир Стармер, являвшийся генеральным прокурором Британии.

Он не новичок, это опытный человек. И из того, что я понял общение с ним, а также с его теневыми так называемыми министрами обороны и иностранных дел, это те люди, которые, скорее всего, станут действующими министрами, лейбористы, если обернутся, то для Украины в плане поддержки ничего не изменится.

В этом отменят Британии от других стран мира, где мы каждый раз, в первую очередь, в США со страхом ожидаем прихода нового лидера, потому что вопрос Украины стал распределительным фактором для многих стран. Для Британии вопрос Украины стал наоборот, объединяющим.

Показательно, что лейбористы говорят, что мы можем не уважать сейчас все, что делают консерваторы, потому что они все делают неправильно, кроме одного - Украина должна победить в войне, а Россия должна проиграть. То есть, этот внутренний британский политический консенсус помогает нам.

– Если рассматривать фигуру предполагаемого нового премьер-министра – Стармера, что вы можете о нем сказать? Чего можно ждать от него для Украины? Ведь тот же Борис Джонсон на посту премьера гораздо более энергично, эмоционально, если хотите, занимался вопросами поддержки Украины. Подход Сунака в этом отношении был гораздо более сдержанным.

– Борис Джонсон действительно такой очень яркий политик в таком типичном смысле. Он собрал так много единомышленников и наверняка так же много противников. Его специфический стиль может нравиться, может не нравиться, но действительно способен был зажечь людей. И роль, которую сыграл Борис Джонсон в первые дни войны, первый месяц и первый год войны, она проявилась как в консолидации всего британского общества, так и поднятии на самый высокий информационный уровень вопроса Украины за рубежом.

Мы же понимаем с вами, насколько в положительном смысле Британия подстрекала всех, в первую очередь, Соединенные Штаты, что нужно двигаться, нужно делать больше, мы не дорабатываем. И даже когда американцы, немцы, французы не хотели что-то нам поставлять, Британия была первой, кто предоставил нам ракеты, танки, подталкивая других к этому.

В свою очередь приход Риши Сунака, который был довольно неопытным политиком на время, когда он стал министром финансов и затем премьер-министром, в определенной степени изменил этот подход.

Платье просто другое. Он такой, знаете, симпатичный человек, который загружен в свою традиционную матрицу банкира, который хочет узнать, сколько стоит помощь Украине в год, а сколько у нас есть денег для этого, а сколько лет мы можем так двигаться. Можем увеличить, или, может, нужно уменьшить.

При этом в этом году как раз его решение было еще увеличить пособие на год и привести его к рекордному уровню. Более того, была сказана интересная фраза, которую мы все еще должны услышать от других наших партнеров, что она будет предоставляться ровно столько, сколько это потребуется Украине.

Относительно Стармера, мы все же должны быть осторожными. Это, во всяком случае, другая политическая сила со своими приоритетами. Мы приветствуем то, что было сказано Стармером сегодня, но должны увидеть, какие будут реальные шаги лейбористов в направлении помощи Украине.

Стармер, в принципе, также прекрасно осознает, что такое Россия и какая от нее исходит угроза, это правда. В то же время его Лейбористская партия исторически имеет более тесные связи с профсоюзами, с определенным рабочим движением. К тому же бывший лидер этой партии Джереми Корбин, от которого лейбористы хоть и открестились, но фактически читает с путинской методички. В 2022 году Корбин призвал западные страны прекратить вооружать Украину и тому подобное. Кстати, он заявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат на всеобщих выборах 4 июля.

Наверное, в партии остались какие-то его поклонники, или хотя бы определенные симпатики. Поэтому нам нужно будет работать очень серьезно и системно, для того чтобы то, что было в отношении Украины при консерваторах, мягко перешло к лейбористам.

Возвращаясь к Стармеру, кто знает, возможно, например, вопрос преследования российских военных преступников станет, вообще, его приоритетом, ведь он был генеральным прокурором.