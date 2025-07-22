Суд избрал меру пресечения работнику НАБУ, подозреваемому в передаче спецслужбам РФ конфиденциальной информации: детали дела

Суд 22 июля избрал меру пресечения задержанному накануне сотрудниками Службы безопасности Украины работнику НАБУ. "Крот", по данным следствия, передавал врагу информацию с ограниченным доступом.

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По решению суда агент ФСБ проведет за решеткой следующие два месяца. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно

"Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса генерального прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток работнику НАБУ, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 362 УКУ", – указано в сообщении.

Вторая статья, которую инкриминировали задержанному, предусматривает ответственность за несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

В ОГПУ добавили, что речь идет о сотруднике закрытого подразделения "Д-2" Центрального аппарата НАБУ, который, по данным следствия, шпионил для ФСБ. Через посредника – завербованного агента российских спецслужб, экс-заместителя начальника охраны президента-беглеца Виктора Януковича Дмитрия Иванца – передал информацию относительно украинских правоохранителей и гражданских лиц.

Данные злоумышленник брал из закрытой базы правоохранительных органов Украины.

"Задокументировано не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом. За каждую такую передачу получал средства на свою банковскую карточку. Вчера в Киеве работники ОГП и СБУ его задержали", – говорится в сообщении ОГПУ.

В Генпрокуратуре добавили, что досудебное расследование продолжается.

Имени "крота" там не назвали. Зато еще накануне в сети начали распространяться сообщения, что речь идет якобы о работнике НАБУ Викторе Гусарове.

Что предшествовало

Накануне в СБУ заявили, что задержали "крота" ФСБ в рядах Нацбюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

Кроме того, по сообщению СБУ и ОГПУ, трех сотрудников НАБУ подозревают в тяжких правонарушениях.

Также в Службе отчитались об уличении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на Россию.

Представитель ныне запрещенной в Украине ОПЗЖ, сбежавший из Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ, по версии следствия, имел значительное влияние на деятельность НАБУ. Ему заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В СБУ и ОГП заявили о проведении спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ и разоблачении новых фактов утечки информации с ограниченным доступом из этой структуры.

Между тем 22 июля Рада поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП.

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