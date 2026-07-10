Болтон назвал неожиданную причину, по которой Трамп угрожает захватить Гренландию. Видео

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отверг возобновившиеся призывы главы Белого дома установить контроль США над Гренландией. По его словам, это можно расценивать как намеренную попытку спровоцировать какую-то реакцию.

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Об этом он заявил в эфире Euronews. По словам Болтона, последние комментарии Трампа по поводу Гренландии следует рассматривать как часть его политического стиля, а не как показатель внешней политики США.

Что сказал Болтон

Он пояснил, что у главы Белого дома во время его первого президентского срока была долгая история провокационных заявлений просто для того, чтобы привлечь внимание.

"Трамп троллит людей. Во время его первого срока я однажды был в его кабинете. Он диктовал твит и сказал человеку, который его печатал: "Напиши все буквы в последнем предложении заглавными". А потом он повернулся ко мне и спросил: "Ты знаешь, почему я только что это сказал?" Я ответил: "Нет, почему?" А он сказал: "Потому что это сводит их с ума", – рассказывает политик.

На саммите НАТО Дональд Трамп повторил, что Гренландия должна перейти под контроль США, утверждая, что эта стратегически важная арктическая территория имеет жизненно важное значение для безопасности США.

В то же время глава Белого дома в очередной раз раскритиковал Данию за то, что она не делает достаточно для укрепления безопасности. Однако датский премьер-министр Метте Фредериксен с этим не согласилась.

"Я вчера слушала выступление президента США. Позиция США, к сожалению, очень четкая по этому вопросу, но и наша позиция так же четкая, как и всегда была. Гренландия не продается, и мы надеемся, что все, включая союзников, это поймут", – сказала она во время общения с журналистами.

Она выразила надежду, что США поймут желание гренландского народа оставаться в составе Дании, но также подчеркнула, что в случае необходимости Дания готова защищать арктический остров.

"Мы готовы защищать каждый метр территории НАТО, включая свою территорию. Между тем, одна из причин, по которой мы создавали НАТО много лет назад, заключалась в том, что если что-то происходит с одним из членов альянса, то все остальные должны его поддержать", – заявила Фредриксен, и напомнила, что статья 5 Вашингтонского договора НАТО сработала и в пользу США, когда Америка подверглась террористической атаке.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал очередное возмутительное заявление президента США Дональда Трампа в отношении острова. Ранее американский лидер назвал его "плохо управляемым куском льда". В ответ глава правительства Гренландии подчеркнул, что "это не какой-то кусок льда", а жители острова добросовестно трудятся и с уважением относятся к другим государствам.

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