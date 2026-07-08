Трамп вновь заговорил о передаче Гренландии США и объяснил, что его сдерживает

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы, чтобы Соединенные Штаты контролировали Гренландию. Он обосновал это тем, что эта территория имеет стратегическое значение для американской безопасности.

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Однако, добавил политик, это навредило бы его отношениям с НАТО. Соответствующее заявление Трамп сделал во вторник, 7 июля, передает CNN.

Во время двусторонней встречи накануне саммита НАТО в Анкаре президент США также заявил, что Дания не вкладывает достаточно средств в Гренландию. Он предупредил, что расположение острова делает его все более важным в условиях расширения присутствия Китая и России в Арктике.

"Гренландия не помогает Дании, Дания не тратит средства, чтобы реально помочь Гренландии, но это важный регион для Соединенных Штатов", – сказал Трамп.

Именно поэтому, заявил он, Гренландия "должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании".

Ранее Трамп отказывался исключать возможность военных действий для установления контроля над островом, но во время Всемирного экономического форума в Давосе в начале этого года он в значительной степени перешел к поддержке заключения долгосрочного рамочного соглашения.

"Несмотря на это, представители администрации продолжают оставлять открытой возможность применения более агрессивных мер, аргументируя это тем, что Гренландия имеет решающее значение для национальной безопасности США", – говорится в статье.

В мае стало известно, что представители Трампа в течение последних четырех месяцев вели конфиденциальные переговоры с гренландскими и датскими коллегами по поводу крупнейшего в мире острова. Делегации встречались в Вашингтоне около пяти раз, начиная с января, когда глава Белого дома озвучил угрозы аннексировать Гренландию.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявлял, что вопрос об усилении военного присутствия США на острове является частью текущих переговоров с Вашингтоном.

Как сообщал OBOZ.UA, посол США в Европейском союзе Эндрю Паздер заявил, что в Европе "неправильно поняли" угрозы президента США Дональда Трампа вторгнуться в Гренландию. Соединенные Штаты якобы не создают угроз для этой автономной территории, входящей в состав Королевства Дания.

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