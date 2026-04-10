'Мы не какой-то кусок льда': в Гренландии ответили на упреки Трампа

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал очередное возмутительное заявление президента США Дональда Трампа относительно острова. ранее американский лидер назвал его "плохо управляемым куском льда".

В ответ глава правительства подчеркнул, что "это не какой-то кусок льда", а жители Гренландии добросовестно работают и с уважением относятся к другим государствам. Подробности сообщает Reuters.

Все началось с того что, глава Белого дома выразил недовольство нежеланием НАТО вмешиваться в войну против Ирана. В своей заметке в соцсетях он отметил, что Альянс не поддержал в нужный момент и, по его словам, не сделает этого и в дальнейшем.

"НАТО не было, когда оно нам были нужно, и их не будет если мы снова в них будем нуждаться. Помните Гренландию, тот большой, плохо управляемый кусок льда".

В ответ Нильсен категорически отклонил такую характеристику.

"Мы не какой-то кусок льда. Мы – гордое население из 57 000 человек, которые ежедневно работают как добрые граждане мира, полностью уважая всех наших союзников", – сказал он.

В то же время премьер Гренландии подчеркнул важность сохранения послевоенного геополитического порядка, в частности роли НАТО и соблюдения международного права. Он отметил, что эти принципы сейчас оказываются под угрозой, поэтому союзникам необходимо объединить усилия для их сохранения, выразив надежду, что это удастся реализовать.

Планы США в отношении Гренландии

Трамп и его сторонники считают, что США необходим остров для противодействия угрозам со стороны России и Китая в Арктическом регионе, а Дания якобы не способна обеспечить ее безопасность.

При этом Соединенные Штаты уже имеют там военную базу и право расширять свое присутствие в соответствии с соглашением 1951 года. Вместе с тем Нильсен дал понять, что не убежден в отказе Трампа от намерений по Гренландии.

"Я не вижу, чтобы его желание захватить или контролировать Гренландию было снято с повестки дня", – сказал он.

Напомним, США активизировали переговоры с Данией по расширению военного присутствия в Гренландии. Речь идет о доступе к трем дополнительным базам, включая две, которые ранее использовала американская армия.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

