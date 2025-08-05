'Больше нет никаких ограничений': в Кремле прокомментировали отказ от моратория на размещение ракет средней и малой дальности

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия теперь ничем не ограничена в вопросе размещения ракет средней и малой дальности. Таким образом в Кремле в очередной раз подтвердили свой отказ на развертывание ракетного вооружения.

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Также Песков заявил, что Москва готова "делать соответствующие шаги". Об этом он рассказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Кремль оперирует угрозами

По мнению рупора Кремля, страна-террорист Россия считает себя вправе принимать любые соответствующие меры по размещению ракет средней и меньшей дальности. Песков подчеркнул, что теперь РФ "ничем не ограничена".

"У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги", – сказал представитель Кремля.

Что предшествовало

Накануне с заявлением, которое фактически стало угрозой, выступило Министерство иностранных дел России. В ведомстве заявили, что РФ внезапно обнаружила исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и малой дальности наземного базирования. В МИД РФ дали понять, что россияне больше не считают себя связанными соответствующими ранее принятыми ограничениями.

Напомним, в Кремле заговорили об "осторожности" после слов президента США Дональда Трампа о размещении ядерных субмарин. Там отметили, что в такой войне нет победителей. Песков добавил, что не считает последние заявления американского лидера эскалацией.

Как сообщал OBOZ.UA, Е1 августа стало известно, что Трамп заявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" на случай возможной попытки ядерного удара страны-агрессора России по Соединенным Штатам. Впоследствии американский лидер отметил, что субмарины находятся там, где должны быть, однако не уточнил, где именно.

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