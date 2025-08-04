"Находятся там, где им и место": Трамп сделал новое заявление об атомных подводных лодках и послание россиянам через Виткоффа. Видео

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о размещении атомных подводных лодок на случай возможной попытки ядерного удара России. По его словам, они находятся там где должны быть, однако не уточнил где именно.

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Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами. Вместе с тем он рассказал о послании Стива Уиткоффа, который планирует посетить страну-агрессора уже на этой неделе.

Трамп об атомных подводных лодках

На вопрос журналистов, развернуты ли атомные подводные лодки для противостояния России, Трамп подчеркнул, что заявление опубликовано.

"Я уже опубликовал заявление. И ответ таков: они находятся в определенном регионе. Там, где они должны быть", – пояснил он.

Трамп о послании Виткоффа

Также американский лидер рассказал, каким будет послание Виткоффа к России и каким образом Кремль может избежать санкций на этом этапе.

"Да, я хочу заключить соглашение, по которому людей больше не будут убивать. Только что появились данные о том, что погибает огромное количество российских солдат. И так же Украина, меньшее количество, но все равно тысячи и тысячи людей. А еще добавьте города, которые поражают ракеты. Так что в этой бессмысленной войне погибает много людей. Мы остановили войну многих стран, и мы как-то это тоже остановим. Это действительно ужасная война", – подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что, на первый взгляд, войну между РФ и Украиной легче всего закончить, но это оказалось не так.

"Это та (война. – Ред.), которую нам легче всего остановить. И это не так", – сказал президент США.

Что предшествовало

1 августа стало известно, что Трамп заявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" на случай возможной попытки ядерного удара страны-агрессора России по Соединенным Штатам. Ответ на заявления бывшего российского президента Дмитрия Медведева глава Белого дома предоставил в собственной соцсети.

Также Трамп сообщил, что специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вскоре посетит страну-агрессора якобы для попытки прекращения войны в Украине. Он также заявил, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против РФ, однако выразил сомнения в их эффективности.

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