"В ядерной войне не может быть победителя": в Кремле заговорили об "осторожности" после заявления Трампа о ядерных субмаринах

В Кремле заговорили об "осторожности" после слов президента США Дональда Трампа о размещении ядерных субмарин. Там отметили, что в такой войне нет победителей.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, передают пропагандистские СМИ. Он добавил, что не считает последние заявления американского лидера эскалацией.

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"У ядерной войны не может быть победителя, поэтому это основной постулат из которого мы исходим", – отметил рупор Кремля.

По его словам, американские ядерные подводные лодки несут боевое дежурство и без заявлений политиков.

Пескову также задали вопрос о том, считают ли последнее заявление Трампа эскалацией и поводом для прямого контакта президентов России и США.

"Не считаем что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые многими воспринимаются эмоционально", – ответил представитель Путина.

Что предшествовало

1 августа стало известно, что Трамп заявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" на случай возможной попытки ядерного удара страны-агрессора России по Соединенным Штатам. Впоследствии американский лидер отметил, что субмарины находятся там, где должны быть, однако не уточнил, где именно.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

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