'Больше нет ни правил, ни единства': украинский дипломат назвал единственного победителя новой реальности в Давосе

Недавний Всемирный экономический форум в Давосе де-факто засвидетельствовал формирование "новой реальности". Европа там получила две довольно ощутимые "пощечины" – от США и от Украины, продемонстрировавшие ее слабость и "несубъектность".

Однако реальным победителем после Давоса вышел только один геополитический игрок. Об этом в интервью для OBOZ.UA заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

Всемирный экономический форум в Давосе показал слабость Европы

Дипломат констатировал, что в Давосе Европе и США удалось снизить градус напряжения в отношениях, которые обострились после нового оборота претензий американского президента Дональда Трампа на Гренландию. Сейчас, по крайней мере на некоторое время, удалось устранить возможность применения Штатами силы с целью отобрать крупнейший в мире остров.

Однако победой для Европы нынешний Давос назвать сложно.

"Воевать они не будут, а будут договариваться уже в более спокойной атмосфере и, возможно, даже более результативно. Но Европа получила, я бы сказал, две достаточно сильные пощечины. Одну – от Трампа. Вторую – от Украины. И в первом, и во втором случае Европа начала оправдываться, объяснять, что "на самом деле все не так плохо". Но сам факт оправданий свидетельствует об одном: удары были глубокие", – заявил Веселовский.

Он добавил, что как до Давоса, так и, похоже, после него, кардинальных изменений в текущем "раскладе сил" ожидать не приходится .

"Многие европейские политики еще до этого чувствовали, что на них пойдет наезд. Серьезный – дипломатический и не только дипломатический. В случае с Трампом это было фактически действующее военно-психологическое давление. И они не знали, что с этим делать. Я, честно говоря, не уверен, что они и сейчас знают, что с этим делать", – заявил дипломат.

"Пощечины", полученные Европой, по мнению Веселовского, показали ее слабость.

"Проблема не просто очерчена – она четко продемонстрирована. Европа слаба. Европа несубъектна. От нее можно требовать что угодно. Даже сказать: "Отдайте мне этот вкусный кусок льда, я его люблю, я его хочу иметь", – констатировал экс-представитель Украины при ЕС.

Одной из ключевых причин текущего положения вещей является отсутствие единства внутри самого Европейского Союза.

"Как было 27 государств с очень разными, часто противоположными интересами, так оно и осталось. Как не было общего пространства безопасности и обороны, так его и нет. Как не было общего военно-промышленного комплекса, а был набор конкурирующих производств, так оно и осталось. И это, на мой взгляд,главный итог Давоса. Не Гренландия. Не Украина. А именно это – слабость и относительная беспомощность Европы", – говорит дипломат.

При этом свою ценность и важность Европа сохраняет.

"Европа остается ценной. Важной с точки зрения денег, рынков, исторической памяти. Это всевлияет и на политику, и на миллионы людей, и на десятки миллионов туристов, которые приезжают туда ежегодно. Но ее фрагментированность, это, знаете, такое "желейное" состояние – оно никуда не исчезло. И именно из этого Украина должна делать выводы прежде всего", – подчеркнул Веселовский.

Хотя в Давосе Европа проиграла, ведь продемонстрировала собственную беспомощность и неспособность отвечать вызовам настоящего времени.

Впрочем, и назвать сейчас победителями США, считает он, достаточно сложно

"Проиграли американцы. Потому что они требовали не столько Гренландию, сколько разрешения брать у Европы, так же как у Венесуэлы, то, что им нужно, как им нужно и в любой форме. Это не сработало. Им отказали. Причем отказали в довольно истеричном тоне – с демонстративным направлением нескольких десятков военнослужащих и угрозами серьезных экономических последствий. Им сказали "нет", и они были вынуждены отступить", – объяснил свое мнение Веселовский.

Для Украины Давос тоже принес мало утешительного.

Безоговорочным победителем после Давоса Веселовский считает лишь одного геополитического игрока – а с ним победил и наш заклятый враг.

"Выиграл Китай. А вместе с ним и РФ. Они показали настойчивость, целеустремленность, единство и, я бы сказал, полную индифферентность ко всем этим "мелким проблемочкам". И таким образом мир за свои 72 часа Давоса прокрутился еще на один оборот. И за эти 72 часа он показал свою еще большую непредсказуемость и, если хотите, готовность к новым проблемам. Когда-то была пандемия – планетарная проблема. А теперь эта слабость, разобщенность и фрагментарность тех, кто еще 10 лет назад устанавливал правила и сам их соблюдал, показала: здесь больше нет ни правил, ни единства, ни обязательств. А значит,мир в любой момент может провернуться в очередной большой, общий планетарный кризис", – резюмировал диипломат.

