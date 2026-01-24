В МИД Ирана набросились на Зеленского после речи в Давосе: Сибига метко ответил словами из Корана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи публично раскритиковал Владимира Зеленского после его выступления в Давосе. Президента Украины дипломат обвинил в злоупотреблении помощью западных налогоплательщиков и нарушении международного права. На такие упреки глава украинского МИД Андрей Сибига ответил цитатой из Корана.

Соответствующее сообщение иранский дипломат обнародовал в Х (бывший Twitter). В заявлении иранской стороны утверждается, что президент Украины якобы "обворовывает американских и европейских налогоплательщиков". Кроме того, по мнению Аракчи, Зеленский избирательно трактует Устав ООН. По его словам, с одной стороны президент Украины говорит о незаконной агрессии, а с другой – открыто поддерживает возможные силовые действия США против Ирана.

"Он уже долгое время обворовывает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы наполнять карманы своих коррумпированных генералов и противостоять тому, что он называет незаконной агрессией, нарушающей Устав ООН. В то же время он открыто и без стыда призывает к незаконной агрессии США против Ирана, что так же нарушает тот же Устав ООН. Мир уже сыт по горло растерянными клоунами, господин Зеленский. В отличие от вашей армии, финансируемой из-за рубежа и наполненной наемниками, мы, иранцы, знаем, как защищать себя, и не нуждаемся умолять иностранцев о помощи", – говорится в заметке дипломата.

Реакция украинской стороны на заявления Ирана не заставила себя ждать. Андрей Сибига, глава МИД, в ответ на заявления иранского коллеги, Сибига процитировал Коран и призвал Тегеран остановить агрессию.

"Обижаться на слова президента – это то же самое, что обижаться на зеркало. Как сказано в суре "Аз-Зухруф" (43:78): "Мы действительно принесли вам истину, но большинство из вас к истине испытывали отвращение". Мир устал от далгаков (на персидском – придворных шутов). Пора Тегерану прекратить заливать собственный народ кровью, одновременно набивая карманы и разжигая многочисленные войны за счет иранцев, которые хотят мира и лучшей жизни", – написал Сибига.

Напомним, в четверг, 22 января, президент Владимир Зеленский выступил на экономическом форуме в швейцарском городе Давос. Перед этим глава государства встретился с президентом США Дональдом Трампом. О чем шла речь в выступлении главы государства можно узнать по ссылке.

