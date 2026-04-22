'Большая перспектива для нашего ВПК': Зеленский рассказал об участии Украины в разблокировании Ормузского пролива

Украинские военные присоединятся к встрече в Лондоне, во время которой Великобритания и Франция будут обсуждать совместную миссию по разблокированию Ормузского пролива и очистке его акватории от мин после завершения военного конфликта. На указанной встрече Украина поделится с западными партнерами своим опытом - и это станет первым шагом в таком сотрудничестве.

Об этом 22 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его определению, в вопросе разблокирования соответствующего морского пути есть "большая перспектива для нашего ВПК".

Сотрудничество с партнерами

Украинский лидер напомнил, что Украина уже посылала в страны Ближнего Востока свои группы с соответствующей военной экспертизой, где остались очень довольны сотрудничеством.

"С несколькими странами подписали соглашения по Drone Deal, и с несколькими ведем переговоры, и в ближайшее время у нас будут, я уверен, также договоренности. Все это большая перспектива для Украины, для нашего ВПК", – отметил Владимир Зеленский.

Разблокирование пролива

"Британия и Франция попросили продолжение конференции – уже на уровне военных, – где мы также можем помочь. Мы отправим наших военных на эту конференцию в Лондон. Ну и посмотрим, что будет после этой встречи", – рассказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что пока речь лишь "об экспертизе – это тот минимум, кий Украина может дать". Но это лишь первый шаг.

"Мы имели большие серьезные вызовы в Черном море, и мы разблокировали там соответствующий коридор. И имеем этот опыт, имеем экспертизу, поэтому этим поделимся. Какие дальше шаги, пока не могу сказать", – сказал он.

Что предшествовало

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявлял о создании "исключительно мирной и оборонной" миссии для защиты морских путей. Участие в ней рассматривается только после завершения активных боевых действий между США и Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже заявила о готовности предоставить свои корабли и другие ресурсы для обеспечения безопасности судоходства. Таким образом, украинские минные тральщики могут присоединиться к указанной международной миссии по разминированию Ормузского пролива после завершения боевых действий на Ближнем Востоке.

