Украинские минные тральщики могут присоединиться к разминированию Ормузского пролива – Times

Украинские минные тральщики могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива после завершения боевых действий на Ближнем Востоке. Речь идет об участии в многонациональной операции под руководством Великобритании и Франции.

Украина уже заявила о готовности предоставить свои корабли и другие ресурсы для обеспечения безопасности судоходства. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в британском Портсмуте, могут войти в состав будущей миссии по восстановлению работы Ормузского пролива. Предполагается, что операция начнется после снижения напряженности в регионе и завершения активной фазы конфликта.

Украинские военно-морские офицеры планируют принять участие в многонациональном саммите по военному планированию, который состоится в Постоянном объединенном штабе в Нортвуде близ Лондона. В мероприятии ожидается участие представителей более 30 стран, которые будут обсуждать возможные ресурсы для защиты судов в стратегически важном проливе.

По данным источников, Украина готова направить любой из имеющихся тральщиков. Часть этих кораблей была приобретена у Великобритании для разминирования Черного моря после завершения войны, однако сейчас они остаются в британских водах из-за ограничений, предусмотренных международными соглашениями.

В частности, речь идет о бывших британских кораблях HMS Shoreham и HMS Grimsby, переданных Украине в 2023 году. Из-за положений Конвенции Монтре они не могут пройти в Черное море во время войны, поэтому остаются в Портсмуте.

Также в Великобритании находятся тральщики UNS Mariupol и UNS Melitopol, которые ранее служили в бельгийском и нидерландском флотах. Сейчас они проходят подготовку вместе с украинскими экипажами.

Кроме кораблей, Украина может предложить союзникам морские беспилотники и средства противодействия дронам для защиты судоходства от возможных атак. Такая помощь рассматривается как вклад в обеспечение безопасности международной торговли и энергетических маршрутов.

Формирование международной миссии может занять определенное время, поскольку части кораблей понадобится несколько недель для передислокации в регион. В то же время остается открытым вопрос координации действий с США и другими партнерами.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявлял о создании "исключительно мирной и оборонительной" миссии для защиты морских путей. Участие в ней рассматривается только после завершения активных боевых действий между США и Ираном.

Министр обороны Великобритании Джон Гили подчеркнул, что свобода судоходства является ключевой для международной торговли и стабильности мировой экономики. По его словам, скоординированные действия союзников позволят восстановить работу пролива и уменьшить глобальные риски.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что США могут отказаться от продолжения перемирия с Ираном и вернуться к военным действиям. Соответствующее заявление 21 апреля сделал Дональд Трамп, подчеркнув силовую позицию Вашингтона. По его словам, дальнейшие переговоры могут происходить на фоне более жесткого давления.

