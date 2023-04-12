Болгария планирует увеличить импорт зерна из Украины и поможет в послевоенном восстановлении, – глава минэкономики на встрече с послом Илащук

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук и министр экономики Болгарии Никола Стоянов обсудили возможность углубления торговых отношений между странами. В ходе встречи, в частности, говорили об увеличении импорта украинских зерна и подсолнечника.

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Кроме того, Стоянов подчеркнул солидарность Болгарии с украинским народом и готовность компаний страны активно участвовать в восстановлении Украины после окончания войны. Об этом сообщила пресс-служба минэкономики Болгарии.

Стоянов также отметил, что в Украине существует историческая болгарская диаспора численностью более 200 тыс. человек, что еще больше укрепляет отношения двух государств.

"Две страны показали, что они сохраняют и совершенствуют свои экономические связи даже в условиях войны", – сказал Стоянов.

Министр также поднял тему увеличения импорта зерна и подсолнечника из Украины и подчеркнул необходимость поиска сбалансированного решения для региона, сообщили в минэкономики Болгарии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Болгарии заявили, что могут передать Украине МиГ-29 в рамках "трехстороннего соглашения". На соответствующие поставки София готова "без потери собственных возможностей".

– Болгария с 8 апреля полностью закрыла свои порты для кораблей из России. Запрет будет распространяться на все суда из российского Реестра судов, независимо от флага, под которым они ходят.

– Ранее стало известно, что Болгария тайно поддерживала Украину боеприпасами и топливом в первые месяцы масштабной войны.

– Болгария не участвует в совместных закупках ЕС по поставкам боеприпасов Украине, поскольку использует и не имеет запасов 155-мм калибра.