'Благодарны за непоколебимую поддержку': Кондратюк отреагировала на украинскую резолюцию парламента Латвии

Парламент Латвии, Саэйма на своем заседании 19 февраля принял резолюцию о поддержке Украины к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России.

"Как и обещала во время нашей встречи в Риге госпожа Спикер Саэйма Латвии Дайга Миериня, только что на своем заседании латвийский парламент принял специальную резолюцию о поддержке Украины к четвертой годовщине сопротивления полномасштабному вторжению России. Благодарны Саэйма Латвии и всему латвийскому обществу за непоколебимую поддержку Украины!", – отметила вице-спикер Елена Кондратюк, которая находится с рабочим визитом в Риге.

В своей резолюции Парламент Латвии, в частности, отмечает:

Украина искренне стремится прекратить военные действия и активно участвует в мирных переговорах для достижения справедливого соглашения. Однако Россия через дезинформацию, новые неприемлемые ультиматумы и усиленные нападения на украинское мирное население и энергетическую инфраструктуру саботирует мирные инициативы и несет ответственность за продолжение войны.

Латвия никогда не признает включения в состав России украинских территорий, которые с 2014 года оккупированы Россией. Парламент призывает правительство Латвии и международное сообщество выступать за мирное решение на основе полного восстановления территориальной целостности Украины, предотвращать аннексию и легализацию оккупации украинских территорий.

Латвийские депутаты выступают за усиление давления на Россию путем всеобъемлющих санкций и разрыва всех экономических связей с ней. Парламент также призывает к целенаправленным ограничительным мерам против стран, которые поддерживают Россию, усиление давления на российский теневой флот и против компаний третьих стран, которые помогают России осуществлять свою агрессию.

Парламент подтверждает, что Латвия будет продолжать поддерживать Украину, выделяя не менее 0,25 процента своего ВВП на военную поддержку. Латвия продолжит оказывать гуманитарную помощь для укрепления устойчивости украинского общества, содействие восстановлению критической инфраструктуры и реабилитации жертв войны.

Парламентарии приветствуют решение ЕС заморозить российские активы на неопределенный срок и предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро для удовлетворения неотложных финансовых потребностей.

Парламент призывает обеспечить полноценное функционирование Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины и Механизма компенсации ущерба, а также расширить все формы поддержки Украины, в частности путем использования замороженных российских активов.

Депутаты Саэйма в очередной раз подчеркивают, что будущее Украины в ЕС и НАТО, а также подчеркивают необходимость немедленного открытия переговорных кластеров ЕС для Украины. Латвия вместе со своими союзниками и партнерами будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку евроатлантической интеграции Украины.