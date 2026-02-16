'Безумный план надо ломать': Тимошенко призвала готовиться противостоять налоговому террору власти

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о готовности вместе с движением ЅаѵеФОП противостоять анонсированным налоговым изменениям. Она объявила об этом во время публичного заявления, комментируя планы власти вынести комплексный законопроект на рассмотрение парламента в марте.

Юлия Тимошенко сообщила, что партия "Батькивщина" вместе с общенациональным движением малых предпринимателей ЅаѵеФОП готовы снова сопротивляться, который она назвала экономическим террором против среднего класса. По ее словам, власть не отказалась от идеи наполнять бюджет за счет малых предпринимателей.

"Власть все же не отказалась от циничной идеи наполнить бюджет не налогами с олигархии, а средствами, взысканными из карманов малых предпринимателей и обычных украинцев", – подчеркнула она.

Тимошенко назвала инициативу комплексного налогового закона безумным планом и призвала готовиться к продолжению борьбы. "Это их безумный план, который нужно ломать. А это означает, что наша с вами борьба продолжается!" – заявила она.

Она также напомнила о предыдущих действиях своей политической силы и предпринимателей. По ее словам, совместными усилиями удалось собрать более ста тысяч подписей, добиться принятия более 200 решений местных советов против введения НДС для ФЛП и провести многочисленные публичные мероприятия. В итоге власти отсрочили решение о введении 20 процентов НДС для физических лиц-предпринимателей.

Что предусматривает закон

Речь идет о законопроекте, который планируют вынести в парламент в марте. Наиболее резонансные нормы – введение НДС для ФЛП в случае превышения объема реализации более 4 миллионов гривен в год, налогообложение посылок стоимостью до 150 евро и введение 5 процентов сбора с продавцов вещей на цифровых платформах вроде OLX.

По словам Тимошенко, чтобы не допустить принятия этого документа, команда "Батькивщины" продолжит сотрудничество с предпринимателями. Она также заявила о необходимости принятия законопроекта о моратории на повышение налогов для ФЛП и запрет на введение новых сборов.

"Именно этот закон гарантированно сможет уберечь украинцев и малое предпринимательство", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине готовят новый большой налоговый закон. В частности, чиновники планируют повысить лимит НДС (налог на добавленную стоимость) для ФЛП (физические лица – предприниматели) до 4 миллионов гривен, облагать налогом посылки до €150 и сделать постоянным военный сбор 5%. Законопроект собираются подать в Верховную Раду уже в марте, а изменения могут заработать после завершения войны или вступления Украины в Европейский Союз (ЕС).

