Украинцам готовят новый налоговый закон: Свириденко рассказала, когда и чего ожидать

В Украине готовят новый большой налоговый закон. В частности, чиновники планируют повысить лимит НДС (налог на добавленную стоимость) для ФЛП (физические лица-предприниматели) до 4 миллионов гривен, облагать налогом посылки до €150 и сделать постоянным военный сбор 5%. Законопроект ожидают подать в Верховную Раду уже в марте, а изменения могут заработать после завершения войны или вступления Украины в Европейский Союз (ЕС).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на встрече с журналистами 13 февраля, сообщают медиа. Главное изменение для ФЛП – повышение лимита дохода, после которого становится обязательной уплата налога на добавленную стоимость, с 1 миллиона до 4 миллионов гривен в год.

Решение согласовано с Международным валютным фондом (МВФ) и соответствует верхнему порогу для малых предпринимателей в странах ЕС, который составляет около €85 000 в год. После введения новой нормы под лимит попадут примерно 257 тысяч ФЛП, которые будут обязаны стать плательщиками НДС.

Относительно сроков вступления в силу, премьер отметила, что норма может заработать после завершения войны или после вступления Украины в ЕС. Окончательное решение обсуждается с МВФ, чтобы балансировать потребности бюджета и экономические возможности бизнеса.

Кроме НДС для ФЛП, законопроект объединит несколько других важных налоговых инициатив. Среди них – налогообложения посылок стоимостью до €150, которое ранее пользовалось льготным режимом, а также налогообложение цифровых платформ.

Кроме того, законопроект предусматривает сохранение постоянного военного сбора на уровне 5%, что позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Свириденко подчеркнула, что большой законопроект призван упорядочить налогообложение и обеспечить сбалансированный подход к бизнесу и государственным доходам, одновременно учитывая интересы малого и среднего предпринимательства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине превышает 1 трлн грн, что создает неравные условия конкуренции для легального бизнеса. Больше всего от этого страдают агросектор, ритейл и перерабатывающая промышленность.

