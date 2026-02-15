Без Украины гарантировать безопасность в Европе невозможно, – Порошенко подвел итоги Мюнхенской конференции

На Мюнхенской конференции в этом году доминирует понимание того, что без Украины гарантировать ситуацию с безопасностью в европейском континенте невозможно.

Об этом сказал Петр Порошенко в интервью польскому телеканалу Slawa TV. Он поделился итогами Мюнхенской конференции по безопасности.

"Как во время войны, которую надо останавливать, так и после войны, потому что самая мощная армия, самые мощные вооруженные силы на континенте, Вооруженные Силы Украины будут ключевым фактором безопасности на континенте", – убежден Порошенко.

"Существует четкое понимание, и оно меняется в положительную сторону относительно того, что происходило на Мюнхенской конференции по безопасности год назад – если кто-то будет ставить вопрос о выходе Соединенных Штатов из Европы, это создает вакуум, и этот вакуум будет заполнен. Он будет заполнен Россией и элементами гибридной войны, поддержкой радикальных, левацких, ультраправых режимов и использованием демократических механизмов для уничтожения демократии в Европе", – отметил пятый Президент.

"Мы должны понимать, что нас объединяет. Нас объединяет не общая история. Нас объединяют ценности. Об этом очень правильно сказал канцлер Германии Мерц. И ценности, западная цивилизация, позиции, которые позволят защитить будущее, не разделяются – это будущее Соединенных Штатов, будущее Великобритании, будущее Германии, или будущее Франции, или будущее Украины. И поэтому ключевым результатом, который мы должны были бы получить, является трансатлантическое единство", – отмечает Порошенко.

Он добавил, что трансатлантическое единство это единственный путь, каким образом можно победить Путина. Порошенко также напомнил, что Путину нельзя доверять, потому что Россия не придерживалась ни одного из договоров, которые были подписаны с Украиной: "в 94-м, 97-м, в 2000-м, в 2003-м, в 2004-м – ни один из этих договоров не был выполнен. Потому что путин не понимает языка, на котором написаны эти договоры. Единственный язык, который путин понимает, который точно будет препятствовать дальнейшему нападению, это язык силы", – в очередной раз подчеркнул Порошенко.

"Что может остановить в будущем нападение путина? Не гарантии безопасности, если они заключаются лишь в том, что будут поставки оружия, финансов и координация санкций. Гарантии безопасности означают только одно. Boots on the ground. Наличие вооруженных сил стран-партнеров на украинской территории. И это единственное, что может остановить путина от атаки", – убежден Петр Порошенко.

"Здесь можно идти двумя путями. Первый – вопрос членства Украины в НАТО. Ускоренное вступление не менее актуально, чем членство Украины в ЕС. А на переходном этапе, пока идет подготовительная работа к членству, мы должны иметь на территории Украины Boots on the ground. Поддержку инициатив французского военного континента, британского военного континента, балтийского военного континента. И я не сомневаюсь убедить американцев, что Соединенные Штаты также должны присутствовать. Это – их роль, их миссия, их крест, если хотите, глобального лидера, который отвечает за глобальную безопасность", – отмечает Петр Порошенко.