'Одно из крупнейших нападений с начала войны': Зеленский рассказал на полях саммита G7 о массированном российском обстреле

В канадском Кананаскисе, на полях саммита G7 17 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. Украинский лидер рассказал канадцу о последнем массированном российском обстреле Украины.

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Как подчеркнул глава государства, это была очередная российская атака именно против гражданской инфраструктуры – обычных жилых домов и людей. Владимир Зеленский уточнил, что по состоянию на сейчас известно о более 130 пострадавших и 15 погибших.

"Прошлой ночью Россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Целями были наши города, то есть обычные люди, обычные семьи в своих домах. Было задействовано 440 дронов – преимущественно "Шахеды" – и 32 ракеты различных типов, в том числе баллистические и с кассетными боеголовками. Одна баллистическая ракета попала в жилой дом и прошла насквозь с верхнего этажа в подвал. Спасательные работы до сих пор продолжаются", – рассказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков; в городе почти 150 жилых домов были повреждены. Среди погибших – гражданин Соединенных Штатов.

"Системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, немалое количество беспилотников и ракет было перехвачено – в значительной степени благодаря поддержке ваших стран. Это вопрос жизни и смерти. Мы должны продолжать получать системы противовоздушной обороны и ракеты и переходить к локализации производства в Украине. Это насущная необходимость для сохранения жизней", – сказал Владимир Зеленский Марку Карни.

В свою очередь канадец выразил соболезнования от имени всего канадского народа и добавил, что эта атака в очередной раз подчеркивает то, как важно оставаться с Украиной.

В общем, поддержка Украины, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов в пользу украинцев, финансовая поддержка украинского производства оружия и участие Канады в восстановлении Украины – эти темы были ключевыми при обсуждении.

Так, премьер-министр объявил, что сегодня Канада вводит санкции против ряда российских лиц, более 40 компаний в России и других странах, которые помогают РФ обходить санкции, а также против более 200 судов российского теневого флота.

Отдельно Марк Карни анонсировал новую военную поддержку Украины: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд долл. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский и Марк Карни уделили детальное внимание укреплению противовоздушной обороны Украины - потребности в системах ПВО и ракетах к ним, а также углублению оборонного сотрудничества. Речь шла о возможных проектах совместного производства оружия и инвестициях в украинский ОПК.

"Сейчас мы работаем над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от "Шахедов" наши города. Наши города, а значит, и ваши. Нам нужно дополнительное финансирование на их производство. Эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов", – отметил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, в провинции Альберта начался 51-й саммит лидеров стран Большой семерки, ставший первым для канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Великобритании Кира Стармера, Канады Марка Карни и Японии Сигеры Исибы. Также впервые после переизбрания президентом США такое мероприятие посетит Дональд Трамп.

Председательствующая на саммите Канада среди основных тем встречи заявила укрепление мира и безопасности, построение критически важных цепей, поставки полезных ископаемых и использование искусственного интеллекта и тому подобное.

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