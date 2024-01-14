Бербок: Берлин и Париж будут стоять вместе на стороне Украины

Германия вместе с Францией "будут стоять на стороне Украины", пока "Россия будет творить свой беспредел против украинцев".

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Об этом заявили министры иностранных дел ФРГ и Франции Анналена Бербок Стефан Сежурне. Новый французский министр, который 13 января был в Киеве, 14 января посетил Берлин.

"Пока Путин не покидает свою войну против людей в Украине, важно, чтобы мы продолжали стоять бок о бок с Украиной. Стояли столько, сколько потребуется, пока Россия не отступится", - заявила Бербок. Она добавила, что Германия и Франция с самого начала были общими и единственными в поддержке Украины.

В свою очередь Сежурное заявил, что Франция "полностью согласна" со словами Бербок, "что мы должны поддерживать украинцев столько, сколько необходимо". Он уточнил, что в практическом смысле это означает, что ФРГ и Франция "должны организовать на европейском уровне элементы согласованных инициатив".

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция готова оказать экспертную помощь, чтобы ускорить достижение Украиной критериев вступления в ЕС. Именно об этом говорил Стефан Сежурное в Украине.

Германия четко понимает, за что действительно борется Украина, поэтому собирается не только продолжать поддержку нашего государства, но и будет увеличивать ее. Так говорила Бербок на заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет продолжать оказывать помощь Украине. Поддержка украинского государства в его борьбе за свободу позволит всей Европе жить в мире.

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