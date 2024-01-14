Франция поможет Украине вступить в ЕС: о чем идет речь

Франция готова предоставить экспертную помощь, чтобы ускорить достижения Украиной критериев вступления в ЕС.

Видео дня

Об этом рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Чиновница встретилась с приехавшим в Украину министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.

Сежурне заверил, что Франция будет поддерживать Украину на каждом шагу европейского пути и готова оказывать экспертную помощь, чтобы ускорить достижение Украиной соответствующих критериев вступления.

"Мы очень благодарны Франции, которая стала одной из первых стран-членов Европейского Союза, предложивших оказать свою экспертную помощь в процессе вступления Украины в ЕС. Этот обмен опытом и экспертизой не только усилит Украину на пути к членству, но и углубит отношения между нашими странами", – заявила Стефанишина.

Также стороны обсудили процесс евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция намерена совместно усиливать возможности Украины в производстве систем вооружения на украинской территории. Париж решительно осуждает удары РФ по гражданским объектам и обещает стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно, сказал министр Сежурное.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет продолжать оказывать помощь Украине. Поддержка украинского государства в его борьбе за свободу позволит всей Европе жить в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!