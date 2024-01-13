Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции Сежурне: о чем говорили. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Стороны обсудили совместное производство дронов, артиллерии, дальнейшее усиление ПВО.

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Детали переговоров глава государства сообщил в Telegram. Он отметил, что проинформировал о работе по Формуле мира.

"Спасибо Франции за активное участие в этой глобальной работе! Спасибо Франции за неизменную поддержку на поле боя для наших воинов и помощь нашему народу!" – отметил президент.

Зеленский акцентировал, что тот факт, что новоназначенный глава МИД Франции совершил свой первый международный визит именно в Украину, имеет большое значение. Президент Франции за весомую и всестороннюю помощь Украине и особо отметил лидерскую роль президента Эммануэля Макрона в поддержке международных инициатив нашего государства.

Также Зеленский отметил высокую эффективность военной помощи, которую оказал Париж Киеву. В первую очередь речь идет, в частности, о зенитно-ракетных комплексах SAMP/T, самоходных артиллерийских установках CAESAR и дальнобойных ракетах SCALP-EG.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет продолжать оказывать помощь Украине. Поддержка украинского государства в его борьбе за свободу позволит всей Европе жить в мире.

– Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил, что его страна намерена совместно усиливать возможности Украины в производстве систем вооружения на украинской территории. Париж решительно осуждает удары РФ по гражданским объектам и обещает стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно.

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