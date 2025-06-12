Белый дом готовит для Трампа "немало двусторонних встреч" на саммите G7: там будет и Зеленский

В Белом доме подтвердили, что президент Дональд Трамп проведет несколько двусторонних встреч во время саммита G7, который состоится в Канаде 15-17 июня. Кроме лидеров стран "Группы семи", на мероприятие также приглашены президенты Украины, Бразилии и Мексики.

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Об этом сообщила во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Ливитт. Однако она не уточнила, планирует ли Трамп встретиться лично с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами", – ответила представительница Белого дома на вопрос о возможных двусторонних контактах Трампа, кроме официальных мероприятий "Группы семи", в частности с лидерами приглашенных стран.

По словам Ливитт, администрация Трампа еще работает над окончательным графиком поездки президента США на саммит в Канаду.

"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", – отметила пресс-секретарь.

В конце мая Зеленский подтвердил, что имеет приглашение на саммит G7, куда его лично пригласил премьер-министр Канады Марк Карни. По его словам, "Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена".

В Офисе президента Украины надеются организовать встречу Зеленского с Трампом на полях саммита G7, который пройдет в Канаде. Первым шагом к подготовке разговора обоих президентов был визит в США украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Последний раз президенты Украины и США встречались 26 апреля в Ватикане, когда они приехали туда для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Их встреча состоялась в формате тет-а-тет в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика и длилась всего 15 минут, а также была первой после словесной перепалки между президентами в Белом доме 28 февраля. По словам Зеленского, она была "самой предметной", а такой формат сработал лучше предыдущих попыток благодаря "правильной атмосфере самого разговора".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассказал, о чем говорит с российским диктатором Владимиром Путиным во время телефонных звонков, с которым имеет "прекрасные отношения". По его словам, положить конец войне против Украины – это основная тема разговоров.

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