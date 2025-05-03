'Лучший разговор из всех': Зеленский рассказал подробности встречи с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане "самой предметной", хотя и была она достаточно короткой. По его мнению, формат тет-а-тет сработал лучше предыдущих попыток благодаря "правильной атмосфере самого разговора".

Видео дня

Переговоры между Зеленским и Трампом состоялись 26 апреля, куда лидеры прибыли для участия в прощании и похоронах с Папой Римским Франциском. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", – сказал Зеленский.

Зеленский уверен, что после встречи в Ватикане Трамп "начал смотреть на все немного по-другому".

"Посмотрим. Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что немаловажно", – добавил глава государства.

Напомним, что Зеленский и Трамп провели переговоры в Ватикане в соборе Святого Петра вдвоем, сидя на креслах друг против друга. Это была первая встреча лидеров после ссоры в Овальном кабинете в феврале, на которые они с глазу на глаз обсудили ряд важных и актуальных вопросов.

Сначала президент Украины назвал встречу символической, хорошей и такой, "которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов". В то же время директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал, что президенты "встречались частно и провели очень продуктивную дискуссию ".

После разговора к ним подошли глава Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен решить, сколько внимания Соединенные Штаты и дальше будут уделять "на самом высоком уровне" войне России против Украины. У конфликта нет военного решения, считают в Белом доме, поскольку ни Россия не способна полностью захватить Украину, ни Украина – полностью вытеснить РФ к границам 2014 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!