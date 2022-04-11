В Украине продолжается военное вторжение России. Против оккупантов уже воюют не только белорусские и российские добровольцы, которые изначально выступили за Украину, но и попавшие в плен россияне уже во время войны, в составе сформированного батальона "Свобода России".

Добровольцы утверждают, что после освобождения Украины пойдут дальше – на защиту Беларуси и России. Их цель – свергнуть засидевшихся во власти диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко и дать шанс их странам стать демократическими, сообщает Bild.

Одним из таких военных является белорус Павел Кулажанка, участник батальона имени Кастуся Калиновского, бойцы которого помогли отстоять Киев от российских оккупантов.

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"Без независимой Украины не будет независимой Беларуси. Украина – моя первая остановка. Второй остановкой будет Беларусь", – сказал доброволец, имея ввиду свержение режима Лукашенко.

На территории Украины действует еще несколько белорусских военных подразделений. Также не стоит забывать о тех белорусах, которые выводят из строя оборудование на железной дороге в самой Беларуси. Так называемые "рельсовые партизаны" вносят свой вклад в борьбу против России-агрессора и белорусских властей, втянутых в войну против Украины.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка объясняет стремление белорусов помогать Украине угрозой существования самой Беларуси.

"Само существование Беларуси сейчас в опасности. Когда Путин утверждает, что Украина не имеет права быть независимым государством, он также имеет в виду Беларусь. Белорусы, которые сегодня воюют вместе с украинскими военными, сформируют новую армию дома, когда режим Лукашенко рухнет", – уверен Вячорка.

Также в Украине сформировано подразделение "Свобода России" из российских военных, взятых ВСУ в плен во время нынешней фазы войны. Это подразделение поддерживают видные оппозиционные деятели России.

"Присутствие российских солдат поможет защитить Украину и предотвратить дальнейшие зверства. Это впоследствии поможет залечить раны между двумя народами", – рассказал один из спонсоров, пожелав остаться неназванным.

Трое солдат из "Свободы России" вышли на пресс-конференцию в Киеве и рассказали о мотивах вступления в такое подразделение. Они заявили, что их обманом втянули в войну против Украины, и теперь их цель – бороться с путинским режимом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские пропагандисты заявили о запланированном на 12 апреля визите самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко к российскому президенту Владимиру Путину. Будут обсуждать в том числе и украинский вопрос.