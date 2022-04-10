Лукашенко собирается с визитом к Путину: одной из главных тем станет Украина

Российские пропагандисты сообщают о запланированном на 12 апреля визите самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко к российскому президенту Владимиру Путину. Два диктатора полетят "оценивать ход строительства космодрома "Восточный".

А попутно - дадут пресс-конференцию об Украине и желании Лукашенко "стать гарантом безопасности" для нашего государства. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РБК.

"В передаче "Москва. Кремль. Путин" рассказали, что 12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко прилетят на космодром "Восточный" и оценят ход его строительства. После они дадут пресс-конференцию", - сообщают в РБК.

Поскольку своих проблем у Беларуси, не говоря уже о России, как известно потребителям российской пропаганды, нет - в ходе пресс-конференции Лукашенко и Путин опять будут говорить об Украине. Но не об огромных потерях РФ и провале агрессивных планов, и не о подлом вступлении Беларуси в войну с Украиной на стороне Кремля. Речь пойдет о желании Лукашенко "стать одним из гарантов безопаснсти" для Украины.

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"Конечно же, у журналистов накопилось к Путину и Лукашенко множество вопросов, отмечает ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. Речь пойдет и о ситуации на Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", - пишут пропагандисты РБК.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лукашенко заявил, что переговоров России и Украины о прекращении войны "не может быть без участия Беларуси".

По его мнению, весь мир и прежде всего – официальный Киев обязаны учитывать позицию самопровозглашенного правителя РБ.