'Батькивщина' заключила Меморандум о сотрудничестве с общенациональным движением #ЅаѵеФОП

Чтобы помешать власти ввести убийственный 20% НДС для физических лиц-предпринимателей, партия "Батькивщина" и общенациональное движение #ЅаѵеФОП подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Для достижения общей цели команда "Батькивщины" совместно с активистами #ЅаѵеФОП объявили сбор подписей в поддержку обращения к президенту с требованием не вводить НДС для ФЛП и поддержать мораторий на повышение налогов для малого бизнеса. Документ размещен на сайте https://pdv-fop.net/, его могут подписать все желающие и неравнодушные. Опубликовать петицию на сайте президента не удалось – ее дважды блокировали и удаляли, поэтому команда "Батькивщины" решила разместить ее на специально созданной онлайн-платформе.

Кроме того, в рамках стратегического партнерства Юлия Тимошенко вместе с #ЅаѵеФОП будут продвигать законопроект "Батькивщины" №14295 о введении моратория на повышение налогов для ФЛП и запрет введения новых.

"Введение НДС для ФЛП – это убийство среднего класса и угроза экономической стабильности в Украине. Нам надо объединиться, чтобы дожать власть и остановить это бессмысленное и опасное решение", – заявила Юлия Тимошенко после подписания меморандума.

По словам лидера "Батькивщины", защита ФЛП – дело принципа, ведь именно ее команда ввела и развивала упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса.

Комментируя будущее сотрудничество, глава #ЅаѵеФОП Сергей Доротич добавил, что намерен сотрудничать с "Батькивщиной" и по другим направлениям, в частности по вопросам развития предпринимательства, дерегуляции хозяйственной деятельности, налоговой и регуляторной политики.