'Баланс не в пользу РФ': Зеленский сказал, почему враг усилил обстрелы украинских городов

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия прибегла к массированным ударам по инфраструктуре на фоне неудач на поле боя. По его словам, таким образом оккупанты пытаются создать иллюзию силы и давить на Украину.

Зеленский отметил, что с начала 2026 года баланс оккупированных и деоккупированных территорий не в пользу РФ. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду.

Давление РФ на фоне неудач на фронте

По словам Зеленского, российская армия готовила наступательные действия в конце 2025 года, и сейчас готовятся к соответствующим шагам и в 2026 году. Параллельно с этим Россия пытается создать представление о своих успехах, в частности в коммуникации с Соединенными Штатами.

"Они пытаются продавать своему населению или подпитывать нарративы в общении с Соединенными Штатами Америки, что они выиграют эту войну. Ну, не на чем сейчас им играть, на мой взгляд. Поэтому они это начали", – сказал Зеленский.

Также президент считает, что россияне продолжают тактику ударов по критической инфраструктуре, чтобы показать хоть какие-то показатели, потому что "на поле боя у России успехов нет". Зеленский также отметил, что Россия пытается давить на Украину путем информационных кампаний.

"Россия хочет информационно поражать партнеров таким образом, затем давить на Украину в тех или иных переговорных форматах. Успехов у них нет", – подчеркнул президент.

Президент отметил, что перечень приоритетных целей для ударов расширился. Теперь российские оккупанты обстреливают объекты логистики, системы водоснабжения и транспортную инфраструктуру.

