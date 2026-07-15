"Украина впервые приближается к возможности производства ракет для Patriot": Зеленский раскрыл подробности и поблагодарил Трампа. Видео
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Украина впервые приблизилась к возможности наладить собственное производство ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее политическое решение уже принято. При этом реализация проекта позволит существенно усилить защиту украинского неба и спасти тысячи жизней.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления по случаю Дня украинской государственности. Глава государства также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку этого решения.
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