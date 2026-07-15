'Украина впервые приближается к возможности производства ракет для Patriot': Зеленский раскрыл подробности и поблагодарил Трампа. Видео

Украина впервые приблизилась к возможности наладить собственное производство ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее политическое решение уже принято. При этом реализация проекта позволит существенно усилить защиту украинского неба и спасти тысячи жизней.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления по случаю Дня украинской государственности. Глава государства также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку этого решения.

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