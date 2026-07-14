ЕС открыл ещё один кластер в переговорах о вступлении Украины: что это означает

Европейский Союз официально открыл для Украины шестой переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС. В украинском правительстве положительно оценивают темпы переговоров и ожидают открытия остальных кластеров без длительных задержек.

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Шестой переговорный кластер охватывает сферу внешних отношений. Об этом на совместной пресс-конференции вместе с вице-премьером-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос заявил министр по делам ЕС Ирландии Томас Бирн.

"Я рад сообщить об открытии шестого кластера", — заявил он.

По словам Томаса Бирна, открытие этого направления стало очередным шагом в переговорном процессе, а достижения Украины во внедрении реформ во время войны подтверждают ее приверженность европейскому курсу и ценностям ЕС.

Он подчеркнул, что Украина является важной частью европейской семьи, а также призвал государства-члены ЕС обеспечить не только политическую поддержку, но и реалистичные перспективы вступления в ЕС.

Тарас Качка поблагодарил ирландское и кипрское председательства в Совете ЕС, а также еврокомиссара Марту Кос за содействие продвижению переговорного процесса. По его словам, в сфере общей политики безопасности и обороны ЕС особое значение имеет единство, и Украина это полностью осознает.

Вице-премьер отметил, что после межправительственной конференции, состоявшейся месяц назад, работа над открытием других переговорных кластеров продолжается на уровне послов государств-членов в формате COREPER. Он выразил надежду, что решения по следующим кластерам могут быть приняты в ближайшее время, а после летнего перерыва процесс не будет затягиваться.

Качка признал, что Украина рассчитывала на открытие большего количества кластеров на данном этапе, однако положительно оценивает нынешний темп переговоров. По его словам, Киев не видит серьезных препятствий для дальнейшего продвижения к членству и продолжит выполнение требований ЕС, в частности в сфере верховенства права и подготовки промежуточного оценочного отчета.

Еврокомиссар Марта Кос подчеркнула, что реализация реформ в рамках "Плана Кос–Качка" требует времени, однако их выполнение является необходимым условием для перехода к следующему этапу переговоров – закрытию открытых кластеров.

Также Качка заверил, что возможные кадровые изменения в украинском правительстве не повлияют на курс европейской интеграции. По его словам, вступление в ЕС и продолжение реформ остаются безусловным приоритетом для любого состава правительства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, партия, возглавляемая Ярославом Качинским, инициирует радикальный шаг в отношениях с Киевом. Кандидат в премьер-министры от этой политической силы Пшемыслав Чарнек анонсировал внесение в Сейм резолюции, призывающей заблокировать европейскую интеграцию Украины.

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