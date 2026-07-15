Евросоюз выделяет Украине еще 1 миллиард евро на дроны, – фон дер Ляйен

Европейский Союз объявил о выделении Украине еще 1 миллиарда евро на закупку беспилотников. Средства будут предоставлены в рамках программы Ukraine Support Loan, которая предусматривает общее финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро в 2026–2027 годах. В Еврокомиссии подчеркнули, что это лишь начало масштабной программы поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве.

Украина получит еще 1 миллиард евро на дроны

По словам главы Еврокомиссии, программа Ukraine Support Loan уже полностью запущена, а значительная часть её финансирования будет направлена именно на развитие украинской оборонной промышленности.

"Наш кредит в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро полностью заработал. Более трети будет инвестировано исключительно в оборонную продукцию для Украины", — сказала фон дер Ляйен.

Она сообщила, что Еврокомиссия приняла решение о выделении ещё одного миллиарда евро на закупку беспилотников для Украины.

"И сегодня я рада объявить о новой выплате еще 1 миллиарда евро — именно на дроны", — заявила председатель Еврокомиссии.