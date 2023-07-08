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"Украина заслуживает быть членом НАТО": Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку во всех вопросах. Видео

Ольга Липич
Новости политики
3 минуты
1,1 т.
'Украина заслуживает быть членом НАТО': Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку во всех вопросах. Видео

Глава украинского государства Владимир Зеленский 7 июля в Турции провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время совместной пресс-конференции турецкий лидер сказал, что наша страна заслуживает быть членом НАТО и пообещал Киеву дальнейшую поддержку.

Видео дня

Также он заявил, что планирует встретится с российским диктатором Путиным и обсудить с ним обмена пленными. Трансляцию брифинга вел Офис президента Украины на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эрдоган заявил, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и оказывает стране гуманитарную и политическую помощь. Также Анкара делает усилия для завершения войны "путем переговоров".

Он сказал, что поддерживает продление "зерновой инициативы", а также что Украина заслуживает на членство в НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что "от наступления справедливого мира никто не проиграет" и добавил, что Турция хочет завершения войны путем переговоров с учетом интересов Украины.

"Украина заслуживает быть членом НАТО": Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку во всех вопросах. Видео

Также он анонсировал визит российского диктатора Путина в Турцию в следующем месяце. Эрдоган сказал, что намерен обсудить с ним непосредственно обмен пленными и назвал это приоритетным вопросом.

"В следующем месяце месяца будет визит Путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет. Обмен пленными является актуальным вопросом повестки дня. Мы будем следить за этим вопросом и в кратчайший результат получим результат", – завил он.

Эрдоган добавил, что работа по зерновому коридору продолжается. Он отметил, что хочет продления зернового соглашения на два года.

"Украина заслуживает быть членом НАТО": Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку во всех вопросах. Видео

"Мы продолжаем нашу работу по зерновому коридору. Мы работаем над продолжением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ожидаем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", – сказал турецкий президент.

Ранее Зеленский в Telegram сообщил, что с Эрдоганом запланированы "очень важные переговоры". Они касаются безопасности в Европе и в Черноморском регионе, а также украинской формулы мира для окончания войны с Россией.

"Украина заслуживает быть членом НАТО": Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку во всех вопросах. Видео
"Украина заслуживает быть членом НАТО": Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку во всех вопросах. Видео

"Турция. Встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важные переговоры. Безопасность – и в нашем Черноморском регионе, и в целом в Европе. Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Формула мира. Защита наших стран, наших людей и интересов. Внимание саммиту в Вильнюсе, который готовится", – написал он.

"Украина заслуживает быть членом НАТО": Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку во всех вопросах. Видео

Президент добавил, что отдельно обсудит с коллегой защиту и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности.

Отметим, что по данным турецких СМИ, после встречи с Зеленским Эрдоганом может провести разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию, где встретился с главой правительства и президентом этой страны. Далее украинский президент отправился в Прагу, а оттуда 7 июля уехал в Словакию.

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