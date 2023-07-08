'Украина заслуживает быть членом НАТО': Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку во всех вопросах. Видео

Глава украинского государства Владимир Зеленский 7 июля в Турции провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время совместной пресс-конференции турецкий лидер сказал, что наша страна заслуживает быть членом НАТО и пообещал Киеву дальнейшую поддержку.

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Также он заявил, что планирует встретится с российским диктатором Путиным и обсудить с ним обмена пленными. Трансляцию брифинга вел Офис президента Украины на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эрдоган заявил, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и оказывает стране гуманитарную и политическую помощь. Также Анкара делает усилия для завершения войны "путем переговоров".

Он сказал, что поддерживает продление "зерновой инициативы", а также что Украина заслуживает на членство в НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что "от наступления справедливого мира никто не проиграет" и добавил, что Турция хочет завершения войны путем переговоров с учетом интересов Украины.

Также он анонсировал визит российского диктатора Путина в Турцию в следующем месяце. Эрдоган сказал, что намерен обсудить с ним непосредственно обмен пленными и назвал это приоритетным вопросом.

"В следующем месяце месяца будет визит Путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет. Обмен пленными является актуальным вопросом повестки дня. Мы будем следить за этим вопросом и в кратчайший результат получим результат", – завил он.

Эрдоган добавил, что работа по зерновому коридору продолжается. Он отметил, что хочет продления зернового соглашения на два года.

"Мы продолжаем нашу работу по зерновому коридору. Мы работаем над продолжением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ожидаем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", – сказал турецкий президент.

Ранее Зеленский в Telegram сообщил, что с Эрдоганом запланированы "очень важные переговоры". Они касаются безопасности в Европе и в Черноморском регионе, а также украинской формулы мира для окончания войны с Россией.

"Турция. Встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важные переговоры. Безопасность – и в нашем Черноморском регионе, и в целом в Европе. Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Формула мира. Защита наших стран, наших людей и интересов. Внимание саммиту в Вильнюсе, который готовится", – написал он.

Президент добавил, что отдельно обсудит с коллегой защиту и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности.

Отметим, что по данным турецких СМИ, после встречи с Зеленским Эрдоганом может провести разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию, где встретился с главой правительства и президентом этой страны. Далее украинский президент отправился в Прагу, а оттуда 7 июля уехал в Словакию.