Байден и Шольц в Вашингтоне обсудили помощь Украине и пообещали поддержку столько, сколько потребуется

Канцлер Германии Олаф Шольц находится с визитом в США. Там он вместе с американским президентом Джо Байденом обсудили вопросы поддержки Украины, пообещав поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.

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Как сообщает CNN, Байден высоко оценил военную помощь Германии Украине и заявил, что США намерены объявить о новой помощи нашей стране в размере 400 миллионов долларов.

"Вместе мы работали в тесном сотрудничестве, чтобы предоставить критически важную помощь Украине в области безопасности. Боеприпасы, артиллерия, бронированные танки, системы ПВО – мы все это время были вместе", – сказал Байден.

Отмечается, что оба лидера настаивают на производстве оружия и боеприпасов для Украины, поскольку российская война идет уже второй год.

"Помимо вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали Украине, была глубокой. Увеличение расходов на оборону и диверсификация от российских источников энергии, я знаю, это было нелегко", – сказал Байден Шольцу.

На данный момент Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках Европейского Союза, но брюссельская бюрократия может замедлить этот процесс.

"Трансатлантическое партнерство сегодня действительно в очень хорошей форме, и это во многом благодаря вашему руководству", – сказал Шольц Байдену.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил ABC News в воскресенье, что правительство Шольца согласилось направить в Украину боевые танки Leopard 2 только при условии, что США отправят танки Abrams. Но немцы отрицали, что когда-либо было такое требование.

Кроме того, заявляется, что Шольц предупредил Китай не вооружать Россию и выразил разочарование тем, что правительство Пекина больше не желает присоединяться к "явному осуждению нападения России".

В конце-концов Берлин настаивал на том, чтобы Байден пришел в итоге к тому, что поставки "Абрамсов" необходимы и поэтому решение предоставить танки Украине было консенсусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече 20 января в "Рамштайне" не нашли единого решения по поставке танков Leopard 2 в Украину. Несмотря на существенную новую военную помощь от союзников, эти немецкие танки Украина пока не получила.

Через два дня канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Он заявил, что предстоящие решения о поставках оружия, в частности упомянутых танков, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. Ранее немецкое правительство отмечало, что передаст Украине танки Leopard 2 только после того, как Вашингтон передаст Abrams.

24 января в Госдепе анонсировали "хорошие новости" из Германии о танках Leopard, хотя министр обороны ФРГ заявил, что Берлин пока не принял решения по этому поводу, поскольку планирует проверить собственные запасы.

В то же время в Берлине заявили, что Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard Украине, с такой инициативой ранее выступили польские власти. В ответ Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине боевых танков немецкого производства.

Президент США Джо Байден, вероятно, готов передать Украине танки Abrams. Предположительно, речь может идти о 10 этих современных американских боевых машинах.

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