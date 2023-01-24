''Речь идет о безопасности всей Европы'': Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2

Польша направила Германии запрос на разрешение передать Украине танки Leopard 2. Немецкую сторону также призвали присоединиться к коалиции стран, решивших поддержать наше государство такой техникой.

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Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он подчеркнул, что речь идет о безопасности всей Европы.

"Немцы уже получили нашу просьбу о разрешении передать Украине танки Leopard 2. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" – написал Блащак.

Напомним: накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать решению Польши отправить танки "Leopard 2" немецкого производства в Украину. Однако пока такой запрос не поступал.

"Но если бы нас спросили, мы не стали бы мешать", – подчеркнула Бербок.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что решение Германии о поставке немецких танков Leopard в Украину будет готово в ближайшее время. Немецкое правительство сообщит известие по телефону.

При этом, как известно, "Рамштайн-8" не одобрил передачу танков Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос по поставкам партнерами Украине танков Leopard находится на финальной стадии. Осталось сделать последние полшага;

– глава Пентагона Ллойд Остин провел жесткий диалог с Вольфгангом Шмидтом – ближайшим советником канцлера Германии Олафа Шольца. Основной темой дискуссии стало нежелание немецкого правительства поставлять танки в Украину.

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