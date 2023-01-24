''Все сложнее, мы должны проверить запасы'': министр обороны ФРГ заявил, что Берлин не принял решения по поводу Leopard для Украины

Берлин снова отказался разрешить отправку боевых танков немецкого производства Leopard 2 в Украину, несмотря на сильное давление в собственном правительстве и со стороны союзников. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что их позиция не изменилась: как по поводу передачи техники непосредственно Киеву, так и по поводу разрешения другим странам, имеющим их на вооружении.

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Он добавил, что немецкому правительству все еще нужно оценить ситуацию. Об этом политик заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает CNBC.

"Сейчас нет новой информации, ситуация не изменилась. Мы готовим решение, которое будет очень скоро. Как говорил в Рамштайне, я поддерживаю партнеров, если они хотят начать обучение (украинцев. – Ред.) на этих танках, мы не будем этому препятствовать. Но мы готовим свое решение", – повторил Писториус.

Министр напомнил, что поручил Бундесверу проверку танков. В то же время он отметил, что это сделано не просто для того, чтобы их перечислить.

"Конечно, мы знаем, сколько их у нас, все несколько сложнее. Мы должны проверить запасы промышленности", – пояснил он.

По его словам, Берлин смотрит не только на промышленные запасы, но и на "совместимость танков с боевыми действиями в Украине", а также на вопросы логистики их поставки и обслуживания.

Зная, что нежелание Германии поставить танки вызвало широкую критику, Писториус настаивал на том, что Германия была одним из главных военных сторонников Украины, кроме США и Великобритании, и что об этом "часто забывали в общественных дискуссиях".

Западные СМИ подчеркивают, что такие комментарии из Берлина прозвучали после нескольких месяцев давления на правительство Германии с целью предложить Украине некоторые из ее танков Leopard 2 или разрешить ее союзникам экспортировать собственные боевые танки немецкого производства в раздираемую войной страну.

На восьмой встрече по обороне 20 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ представителям более 50 стран не удалось достичь соглашения по поводу боевых танков для ВСУ, и до сих пор только Британия обязалась прислать Украине 14 своих танков Challenger 2.

После разговора с Писториусом Столтенберг попытался оградить Германию от неизбежной критики после последнего отказа сдвинуть с места вопрос относительно танков, пишет CNBC.

"Мы обсудили танки. Консультации между союзниками продолжатся и, думаю, у нас скоро будет решение", – сказал он.

В то же время журналисты отметили: генсек НАТО заявил, что война в Украине достигла "поворотного момента" и союзники "должны предоставить ей более тяжелое вооружение", причем "сделать это побыстрее".

Напомним: Польша направила Германии запрос на разрешение передать Украине танки Leopard 2. Немецкую сторону также призвали присоединиться к коалиции стран, решивших поддержать украинское государство такой техникой.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Кипра заявило, что готово отправить Украине советские танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard. На вооружении республики – около 82 таких боевых машин.

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