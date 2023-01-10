Не сомневаюсь, что военной помощи от Германии будет больше: Кулеба об итогах визита Бербок в Харьков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков высказал уверенность в том, что военная поддержка со стороны ФРГ продолжится. Конкретных договоренностей чиновник раскрывать не стал.

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Руководитель внешнеполитического ведомства Украины прокомментировал поездку немецкой коллеги в нашу страну в своем аккаунте в Twitter. Напомним, что визит Бербок состоялся 10 января и предварительно анонсирован не был.

"Сегодня Анналена Бербок и я посетили Харьков военного времени, где Россия причинила огромные страдания. Харьков теперь является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров", – написал Кулеба.

Он добавил: "Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и в дальнейшем".

Отметим, что Бербок приехала в Харьков на поезде. Она заявила, что украинцы "могут рассчитывать на солидарность" Берлина, дальнейшую гуманитарную помощь и поставки оружия.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 января Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство благодарно партнерам за всю оказанную помощь, однако на данный момент еще никто не сделал достаточно.

– Министр иностранных дел также говорил, что в 2023 году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022-м.

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