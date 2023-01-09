''Мы должны быть честными'': Кулеба назвал кратчайший путь к победе в войне с Россией

Кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе состоит в вооружении Украины для победы над российским агрессором. Наше государство благодарно партнерам за всю оказанную помощь, однако на данный момент еще никто не сделал достаточно.

Видео дня

Такое мнение высказал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, все возможное будет сделано, лишь когда на нашей земле не останется российских оккупантов.

"Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле. Вооружение нашей страны для победы – кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами", – написал Кулеба.

Напомним: ранее Кулеба заявил, что в текущем году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в прошлом. Все силы мобилизованы на то, чтобы 2023-й стал победным.

"Нет ничего невозможного. Мы работаем каждый день, чтобы в 2023 году Украина получила от союзников все необходимое оружие, которое не удалось получить в 2022 году", – сказал глава МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава украинского МИДа поставил точку в слухах по поводу "компромиссов" ради мира. Он подчеркнул, что ни один квадратный сантиметр украинской земли не станет предметом уступок;

– Кулеба рассказал, что Украина в переговорах о военной помощи прежде всего ориентируется на критические потребности армии и средства, которые будут необходимы в условном "завтра" для борьбы с оккупантами. Однако существует и уровень "символической" поддержки, например, для демонстрации своей позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!