Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 января прибыла в Харьков с необъявленным визитом. Она заявила о новых поставках вооружения Киеву и поддержке Украины относительно вступления в Евросоюз.

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По словам Бербок, украинцы "могут рассчитывать на солидарность" Берлина, а Харьков, страдающий от российских обстрелов дипломат назвала "символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине". Об этом сообщила пресс-служба МИД Германии (фото и видео размещены внизу новости).

В сопровождении мэра Харькова Игоря Терехова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Бербок осмотрела разрушенную критическую инфраструктуру и жилые дома Салтовки.

Глава МИД ФРГ стала первым немецким политиком, посетившим восток Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Харьков осажден, расстрелян, освобожден. Этот город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и бесконечных страданий, с которыми люди, особенно здесь, на востоке страны, сталкиваются каждый день", – сказала глава немецкого МИД.