Вскоре будет больше хороших новостей по оружию – Кулеба

В текущем году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в прошлом. Все силы мобилизованы на то, чтобы 2023-й стал победным.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, вскоре будет больше хороших новостей по оружию.

"Нет ничего невозможного. Мы работаем каждый день, чтобы в 2023 году Украина получила от союзников все необходимое оружие, которое не удалось получить в 2022 году", – сказал глава МИД Украины.

Он добавил, что в первые дни 2023-го года наша страна уже получила хорошие новости. Речь идет о поставках танков из Франции.

"Уже первая неделя 2023 года принесла супер-новость о поставках легких танков от Франции по итогам разговора президентов Зеленского и Макрона. Мы благодарны французским друзьям за это решение, приближающее нашу победу", – отметил Кулеба.

Также чиновник подчеркнул, что это результат только одного из восьми международных разговоров президента за три дня.

"Многие другие важные решения – в работе. Уже скоро будет больше хороших новостей по поводу оружия", – сообщил он.

Кулеба в очередной раз выразил уверенность в том, что этот год принесет нашей стране победу над агрессией России.

"Международный non-stop приносит конкретные результаты для укрепления Украины и нашей армии. Все силы мобилизованы на то, чтобы 2023 год стал победным для Украины. Работаем на это. А вы берегите себя и делайте, что в ваших силах, для нашей общей победы", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, а также БМП Marder. Решение о военной помощи было принято после телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом.

Также США готовят новый пакет военной помощи в Украине. Планируется, что в него будут включены дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

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