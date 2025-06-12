В это время, когда Кремль ведет мощную сетевую и шпионскую атаку на Америку, - это вечный или основной враг путинской России и разжигает этнические и социальные конфликты в Америке.В это время наивный и высокомерный Вашингтон, Госдеп, хитроватый и конъектурный Рубио торжественно, почти ласково поздравляет Путина с праздником Днем России.

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Это тоже самое, когда жертва поздравляет с днем рождения насильника или бандита, который ограбил. человека. Америка еще не поняла, что Россия ненавидит США в сто раз сильнее, чем Украину и не чувствует это. Отсюда наивная и неуклюжая попытка Трампа станцевать геополитическое танго с Путиным.