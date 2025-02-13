Америка больше не заинтересована в обеспечении украинской и европейской безопасности – The Telegraph

Администрация нового президента Соединенных Штатов Америки не заинтересована в обеспечении ни украинской, ни европейской безопасности. Таким образом, современные границы и общая форма мира в Европе будут зависеть от самой Европы.

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Об этом говорится в обзоре старейшей британской газеты The Telegraph. Издание ссылается на последние слова американского президента Дональда Трампа и его министра обороны Пита Хегсета.

Как заявил Дональд Трамп, у него была "очень продуктивная" беседа с российским диктатором Владимиром Путиным, и последний согласился, чтобы команды США и РФ "немедленно начали переговоры". Таким образом, американцы нарушили свое же обещание не говорить "ничего об Украине без Украины".

"Если так произошло, то это великая победа мировоззрения Путина, в котором по-настоящему суверенными могут быть только те страны, которые решают судьбы других", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, Пит Хегсет во время встречи с министрами обороны стран НАТО уже "определил видение мира президентом США". По его словам, Украине не стоит рассчитывать на возвращение оккупированных территорий (имеется в виду замораживание конфликта вдоль текущей линии столкновения), на членство в НАТО и на гарантии безопасности, которые могли бы предоставить военные стран НАТО.

"Это (будет) мрачное соглашение, которое вознаградит Россию за агрессию украденной землей и сделает Украину уязвимой для второго нападения уже в ближайшие годы", – отмечает издание.

The Telegraph считает: даже по условиям такого мира, если Украина "удержится за Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр", и прежде всего если останется свободной, "можно будет сказать, что украинский народ победил". Но о победе можно будет говорить только при условии, что Киев получит надежные гарантии безопасности.

Но проблема именно в этом – таких гарантий США не предоставит.

"Как четко дал понять господин Трамп, а господин Хегсет высказался на языке, понятном даже ребенку, Америка не заинтересована в обеспечении ни украинской, ни европейской безопасности", – констатирует издание.

Таким образом, существующая "форма мира будет зависеть от самой Европы", считают обозреватели The Telegraph.

"И теперь европейские лидеры должны решить, хотят ли они выбирать судьбу своего континента, или позволят Москве и Вашингтону сделать это за них. В первом варианте это означает масштабные инвестиции в вооруженные силы и оборонную промышленность Европы, чтобы сдержать еще одно нападение России и на Украину и даже на европейскую территорию НАТО", – отметила газета.

Причем это вполне возможно, считают в издании.

"Украина уже имеет самую большую и боеспособную армию в Европе. И благодаря ВСУ, если Великобритания и другие союзники сдержат свое слово, можно создать надежную оборону всего континента от Черного до Баренцева моря и от Харькова до графства Керри", – пишет издание.

Потому что альтернатива только одна. Путин вернется в Украину через несколько лет, и сначала заберет Харьков и Киев. А затем он вторгнется в страну НАТО, потому что Альянс уже не отвечает собственной риторике коллективной обороны. И Европе придется жить в том, что "российские дипломаты любят называть новой архитектурой европейской безопасности".

"То есть вся Европа станет местом, где будет господствовать взгляд Путина на то, что сильные могут и должны нападать на слабых", – предположили The Telegraph.

Но "война еще не закончилась", а украинский лидер "господин Зеленский является способным и мотивированным государственным деятелем", который "будет использовать любую возможность, чтобы достичь наилучшего соглашения для Украины", отметила газета.

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