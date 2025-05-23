В Кремле намерены "освободить" всю Украину от "хунты" действующего президента страны Владимира Зеленского. Поводом для этого российская тирания называет защиту русскоязычного населения нашего государства.

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Такие планы Кремля 23 мая обнародовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причем это заявление прозвучало на "конференции" об "исторических южно-русских землях", то есть на мероприятии, которое вообще отрицает существование Украины как государства.

"На территории Украины миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под руководством хунты, которая запретила даже разговаривать на русском языке будет очень большим преступлением", – в частности, сказал Лавров.

Неудивительно, что российский министр также усомнился в возможности подписать мирное соглашение с действующим украинским президентом, поскольку в Кремле не считают Владимира Зеленского легитимным. Лавров отметил, что проведение выборов в Украине было бы "оптимальным решением относительно того, кто может подписать мирное соглашение" со стороны Киева.

По утверждению россиянина, нелегитимность Зеленского якобы "признают и внутри Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, также Лавров скептически высказался о Ватикане как локации для будущих переговоров с Украиной. По его определению, "это неэлегантно, когда православные страны на католической площадке обсуждают вопросы".

К сожалению, он никак не определил степень элегантности уже пройденных переговоров православных стран в мусульманском Стамбуле.

Впрочем, РФ действительно пытается подавить инициативы по проведению переговоров в Ватикане. Одной из причин является позиция РПЦ, которая поддерживает войну Путина и считает Католическую церковь исторической соперницей в Украине.

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