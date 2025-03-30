АГУ раскритиковала появление еще одного контролирующего органа власти: Колиушко назвал причину

Ассоциация городов Украины (АМУ) считает избыточным добавление еще одного контролирующего органа государственной власти – префекта – к уже существующим 36-ти. В таком случае правительство через систему обратной связи получит реальную картину происходящего на местах.

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Об этом рассказал глава Центра политико-правовых реформ (ЦППР) Игорь Колиушко в интервью ZN.UA. В частности, он отметил, что законопроект №4298 о внесении изменений в закон о местных государственных администрациях (МГА) меньше всего нужен именно тем территориальным органам, о которых упоминает АГУ.

"Министры обычно заинтересованы в том, чтобы объективная информация шла только по их каналам. А здесь эта информация будет поступать по другой линии. Соответственно, данные будут сверяться", – сказал эксперт.

Он добавил, что ни территориальные органы власти, ни министерства не заинтересованы в контроле. По его словам, последние "очень ревниво относятся к таким вещам".

"Офис президента – тем более, потому что монарха ставят в законные рамки", – объяснил Игорь Колиушко.

Кроме того, по его словам, в законе четко указано, что глава городской администрации не имеет права осуществлять надзор там, где уже действуют специализированные органы контроля (казначейство, полиция, прокуратура).

Эксперт добавил, что вышеупомянутые органы не пересекаются с полномочиями главы ГГА.

"Они не могут опротестовывать его решения – и наоборот", – сказал Игорь Колиушко.

Ассоциация городов Украины также имеет другие претензии к законопроекту № 4298, в частности относительно:

– механизма приостановления главой МГА актов органов местного самоуправления (недавно глава профильного подкомитета Виталий Безгин сообщил, что отозвал эту собственную поправку);

– полномочий главы МГА получать статистическую информацию и другие сведения от госорганов, органов местного самоуправления, учреждений и предприятий;

– издание распоряжений главой МГА, которые органы местного самоуправления обязаны выполнить в части соблюдения бюджетного законодательства;

– осуществление местными государственными администрациями управления имуществом предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере их управления, а также заключение и разрыв главой МГА контрактов с руководителями таких предприятий и учреждений;

– назначение на должности и освобождение от них руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и других центральных органов исполнительной власти, по согласованию с главой соответствующей администрации.

Как писал OBOZ.UA, в Украине продолжается конфликт между центральной властью и местным самоуправлением по законопроекту № 4298, касающемуся государственного надзора за громадами. Документ, который должен стать завершением реформы децентрализации, уже более трех лет находится во взвешенном состоянии из-за политических споров и неоднократно переписывался в сторону усиления полномочий центральной власти.

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