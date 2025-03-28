"Преодолеть раскол ради государства": почему законопроект о госнадзоре над общинами стал причиной конфликта и какое решение нужно Украине

В Украине продолжается конфликт между центральной властью и местным самоуправлением относительно законопроекта №4298, касающегося государственного надзора за общинами. Документ, который должен стать логичным завершением реформы децентрализации, уже более трех лет находится во взвешенном состоянии из-за политических споров.

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Об этом говорится в материале ZN.UA. С одной стороны — парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с другой — Ассоциация городов Украины (АГУ). Главный предмет спора – модель государственного надзора: для правительства она является инструментом контроля, для местных властей – риском возвращения централизованного управления.

Законопроект №4298, предусматривающий изменения в закон о местных государственных администрациях (ГГА), был зарегистрирован еще в 2020 году и получил поддержку ключевых стейкхолдеров. Он даже прошел первое чтение, однако до второго чтения его неоднократно переписывали, каждый раз усиливая полномочия центральной власти. Это вызвало сопротивление Ассоциации городов Украины, которая опасается вмешательства государства в работу общин. На прошлой неделе профильный комитет опять же отложил рассмотрение проекта закона №4298 о внесении изменений в закон о местных государственных администрациях (ГГА).

Председатель Центра политико-правовых реформ и соавтор законопроекта Игорь Колиушко в комментарии ZN.UA подчеркнул, что принятие законопроекта №4298 важно для завершения реформы, евроинтеграции и восстановления регионов после войны. Однако политические игрища поставили реформу в паузу.

Конфликт между центральной властью и местным самоуправлением чреват не только внутренним расколом, но и международным имиджем Украины. Европейские партнеры признали децентрализацию одной из самых успешных реформ страны, но затягивание процесса может привести к потере международной финансовой поддержки. Уже сейчас Украина рискует не получить 400 млн. евро из бюджета ЕС на 2025 год.

По словам эксперта, обновленная проблема заключается в том, что государственный надзор за местными властями и качеством предоставляемых ими публичных услуг фактически не работает с 2014 года. Отсутствие эффективного контроля приводит к злоупотреблениям, а новая модель надзора могла бы предотвращать коррупцию на местах. Между тем местные государственные администрации, ставшие своеобразным "гибридным образованием", опасаются, что надзорные механизмы могут использоваться как средство политического давления со стороны центральной власти.

"Надзор за законностью нужно внедрять как можно скорее. Потому что, пользуясь вакуумом государственной власти, органы местного самоуправления не всегда свято соблюдают законы. В то время как логика реформы заключалась в том, что мы в рамках децентрализации значительно расширяем полномочия и возможности органов местного самоуправления, параллельно создавая систему надзора, чтобы они не нарушали закон при реализации этих полномочий", – подчеркнул эксперт.

Колиушко отметил, что реформа местных государственных администраций должна базироваться на четком распределении полномочий. Предполагалось, что местные администрации будут сосредоточены на координации работы центральных органов исполнительной власти и надзоре за законностью решений местных советов. Однако из-за отсутствия изменений в Конституцию этот процесс затормозился.

При этом, по мнению Колиушко, такая модель, где люди, действительно желающие что-то изменить, могли бы эффективно работать, более полезная, чем тогда, когда "сначала пытаются завести "правильных" людей, а затем под них меняют правила".

"Я не верю в такой подход. Он гораздо менее продуктивный. Во-первых, очень сложно определить, кто "правильный", а кто — нет. Во-вторых, я никогда не принимал участия в кадровых назначениях — это дело политиков. Я работаю исключительно с юридическими документами", – отметил он.

Одна из статей проекта касается взаимодействия местных государственных администраций (ГГА) с предприятиями, учреждениями и организациями. Документ предусматривает, что МГА управляют имуществом предприятий, входящих в их сферу управления, а главы администраций имеют право заключать и расторгать контракты с руководителями таких предприятий и учреждений. Ассоциация городов Украины, главой которой является мэр Киева Виталий Кличко и исполнительный директор Александр Слобожан, выступает против этого.

По словам соавтора законопроекта, если предприятия созданы самой администрацией или переданы ей в управление, то логично, что она вправе заключать контракты с их руководителями. Возможно, опасения АГУ связаны с тем, что эта норма может впоследствии распространиться на другие предприятия, формально не относящиеся к сфере управления ГГА. Этот вопрос нуждается в уточнении.

Законопроект также предусматривает, что руководителей предприятий, подчиняющихся министерствам и центральным органам исполнительной власти, будут назначаться и увольняться по согласованию с главой соответствующей администрации. Исключение составляют руководители предприятий Вооруженных Сил и других военных формирований.

Эксперт назвал эту норму проблемной, поскольку она ведет к чрезмерной концентрации власти в руках глав областных государственных администраций. К примеру, директор Института развития территорий Юрий Ганущак считает это угрозой "феодализации", а Колиушко – "чрезмерной регионализацией". Отсутствие четкого разграничения полномочий может привести к сращению местных бизнес-элит с государственной администрацией, что создаст дополнительные риски. Если не урегулировать этот вопрос сейчас, в будущем даже Кабинет Министров может оказаться перед трудностями во взаимодействии с такими регионами.

Следовательно, в проекте закона говорится о необходимости разграничить полномочия и между центром и органами местного самоуправления, и внутри исполнительной власти, а делать это нужно параллельно и уже сейчас.

"И это прямо отмечено в Концепции реформы. В первой версии нашего законопроекта это было четко выписано: мы разграничили функции между областными и районными государственными администрациями. Более того, районные — не только областные — государственные администрации должны были бы иметь право напрямую общаться с Кабинетом министров. Но в последней редакции законопроекта главы районных государственных администраций не имеют права обращаться к правительству напрямую – только через главу областной госадминистрации", – пояснил Колиушко.

Кроме этого, продолжаются обсуждения еще одной концепции – повышение статуса областных государственных администраций (ОДА) до сверхрегионального уровня. Это означает создание укрупненных надрегионов, куда передадут функции нынешних ОГА.

Согласно этой концепции, одна сверхрегиональная администрация будет отвечать сразу за три-четыре области, координируя работу 10-12 районных администраций. Это, по мнению авторов инициативы, будет способствовать более эффективному управлению.

Колиушко считает важным, чтобы реформа оставалась частью правительственной вертикали, а не превращалась в так называемую "вертикаль президента". Однако пока Кабинет Министров и профильное министерство не проявляют активности по этому вопросу. Он подчеркнул, что кто-то должен взять ответственность за реализацию этой ключевой реформы в государственном управлении.

Однако Украина все же должна найти модель государственного надзора, которая не разрушает децентрализацию, а гарантирует ее эффективность и прозрачность. Выходом из ситуации может стать возврат к первоначальной версии законопроекта, принятой в первом чтении. Однако для этого необходима политическая воля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовится к рассмотрению законопроект о частичном закрытии информации об объектах недвижимости. Эту законодательную инициативу подвергли критике правозащитники, поскольку это создаст препятствия для журналистов, фиксирующих коррупцию. Также нововведение может негативно повлиять на обычных граждан, покупая квартиру, не смогут проверить ее владельца.

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