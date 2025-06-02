'Агрессор не должен получить никаких вознаграждений за войну': Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не должна получить никаких выгод от развязанной войны против Украины. Комментируя переговоры в Стамбуле, которые состоялись 2 июня, он подчеркнул: главное условие для достижения мира – сохранение мощного международного давления на Кремль.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе после саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран. Глава государства отметил, что только последовательное и жесткое давление способно заставить Кремль искать реальный путь к миру.

"Очень важно, чтобы каждый из наших партнеров поддерживал именно такой подход. Санкции против России необходимы. Важно серьезно ограничить российские торговлю нефтью и ее использование танкеров. Санкции, включая вторичные санкции, пошлины и потолки цен могут сработать и подтолкнуть Россию к миру. Без давления Путин просто продолжит играть в игры со всеми, кто хочет, чтобы эта война завершилась", – сказал он.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что агрессор не имеет права ни на какое "вознаграждение" – ни в виде территорий, ни политических уступок.

"Путин не должен получить ничего, что могло бы оправдать его агрессию. Любое вознаграждение лишь покажет ему, что война приносит дивиденды. Геополитические достижения для России на столько же важны, как деньги или территории. Если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, где натовская инфраструктура может или не может быть, тогда российские аппетиты к войне будут только расти. Нашей общей целью является обратное", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня в турецком Стамбуле во дворце Чираган состоялась встреча делегаций Украины и РФ при посредничестве Турции. Как и во время первого раунда, украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров, а российскую – помощник Путина Владимир Мединский.

Ожидалось, что в понедельник в Стамбуле украинцы представят дорожную карту для достижения мира. Согласно тексту меморандума Киева, который попал в сеть, первым пунктом является полное и безусловное прекращение огня.

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